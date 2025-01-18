Beşiktaş fırsat tepti

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında konuk ettiği Reeder Samsunspor ile golsüz berabere kaldı. 64. dakikada 10 kişi kalan rakibi karşısında girdiği pozisyonlardan gol çıkaramayan siyah-beyazlı ekip, evinde 1 puana razı oldu.

Tüpraş Stadı'nda oynanan mücadelenin ilk yarısından gol sesi gelmedi.

Konuk Reeder Samsunspor'da Rick van Drongelen, 64. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu dakikadan sonra ataklarını daha da yoğunlaştıran Beşiktaş, girdiği pozisyonlardan gol çıkaramadı.

1 puana razı olan siyah-beyazlı ekip, 3. sırada yer alan Samsunspor'a yaklaşma fırsatını da kullanamadı.

Bu sonuçla Beşiktaş puanını 31'e çıkardı. İstanbul'dan beraberlikle dönen Samsunspor ise puanını 37'ye çıkardı ve 3. sıradaki yerini korudu.

MAÇIN ÖNEMLİ ANLARI...

15. dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Orta sahada Al-Musrati'nin araya girmesiyle topu önüne alan Immobile'nin ceza yayının birkaç metre gerisinden yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak üst direkten döndü.

40. dakikada Van Drongelen'in oynadığı uzun topu karşılarken Beşiktaş savunmasında Emirhan Topçu ile Uduokhai çarpıştı. Emirhan'dan seken meşin yuvarlağı önünde bulan Emre Kılınç'ın ceza sahasının dışından şutunda, kaleci Mert Günok uzanarak meşin yuvarlağı kontrol etti.

Müsabakanın ilk yarısı 0-0 beraberlikle tamamlandı.

47. dakikada Ntcham'ın pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Mouandilmadji'nin şutunda, kaleci Mert Günok gole izin vermedi.

57. dakikada Rashica'nın sağ kanattan kullandığı kornerde penaltı noktasında Al-Musrati'nin kafa vuruşunda, top üstten dışarı çıktı.

62. dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Immobile, pasını altıpastaki Gedson Fernandes'e çıkardı. Sırtı dönük pozisyondaki Gedson, meşin yuvarlağı hemen yanındaki Rafa Silva'ya verirken oyuncunun dokunuşunda kaleciden seken topu Schindler çizgiden çıkardı.

63. dakikada Muçi'nin sol kanattan arka direğe yaptığı ortaya kayarak sağ ayağıyla dokunan Rashica'nın vuruşunda, top yan direğe çarparak auta gitti.

70. dakikada kontratakta Muçi'nin savunma arkasına attığı pasla ceza sahasına giren Rafa Silva'nın sol çaprazdan vuruşunda, kaleci Okan Kocuk açıyı daraltarak topun ağlara gitmesini önledi.

78. dakikada sağ kanattan Rashica'nın ortasında topu ceza sahası sol çaprazında kontrol eden Muçi'nin şutunda, kaleci Okan Kocuk uzanarak meşin yuvarlağa sahip oldu.

82. dakikada Dimata'nın pasıyla savunma arkasına sarkan Ercan Kara'nın şutunda, Mert Günok ayaklarıyla meşin yuvarlağın ağlarla buluşmasına izin vermedi.

90+7. dakikada Beşiktaş gole çok yaklaştı. Muçi'nin pasıyla sağ kanatta topla buluşan Rafa Silva'nın son çizgiden arka direğe yaptığı ortaya boş pozisyonda Semih Kılıçsoy'un kafa vuruşunda, savunmada Schindler bir kez daha çizgiden çıkardı.

Karşılaşma 0-0 sona erdi.

Stat: Tüpraş

Hakemler: Kadir Sağlam, Deniz Caner Özaral, Osman Gökhan Bilir

Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Emirhan Topçu, Uduokhai, Masuaku, Al-Musrati (Dk. 82 Semih Kılıçsoy), Gedson Fernandes, Rashica, Joao Mario (Dk. 60 Muçi), Rafa Silva, Immobile

Reeder Samsunspor: Okan Kocuk, Schindler, Satka, Van Drongelen, Bola, Benasser, Ntcham (Dk. 75 Dimata), Muja (Dk. 67 Yunus Emre Çift), Holse (Dk. 86 Celil Yüksel), Emre Kılınç (Dk. 86 Soner Gönül), Mouandilmadji (Dk. 75 Ercan Kara)

Kırmızı kart: Dk. 64 Van Drongelen (Reeder Samsunspor)

Sarı kartlar: Dk. 89 Dimata, Dk. 90+6 Soner Gönül (Reeder Samsunspor)