Beşiktaş-Galatasaray derbisini Fırat Aydınus yönetecek
Süper Lig'in 10. haftasında görev yapacak hakemler belli oldu
21/10/2021
Türkiye Süper Lig'in 10. haftasında görev yapacak hakemler belli oldu. 25 Ekim Pazartesi günü oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisini hakem Fırat Aydınus yönetecek.
Haftanın maçlarını yönetecek hakemler şöyle;
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22 Ekim Cuma:
20.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - Altay (Yeni Malatya) YASİN KOL
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23 Ekim Cumartesi:
13.30 Çaykur Rizespor - Kasımpaşa (Çaykur Didi) HÜSEYİN GÖÇEK
16.00 Gaziantep FK - GZT Giresunspor (Kalyon) TUGAY KAAN NUMANOĞLU
16.00 İttifak Holding Konyaspor - Yukatel Kayserispor (MEDAŞ Konya Büyükşehir) SARPER BARIŞ SAKA
19.00 Göztepe - Trabzonspor (Gürsel Aksel) ATİLLA KARAOĞLAN
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19.00 Göztepe - Trabzonspor (Gürsel Aksel) ATİLLA KARAOĞLAN
24 Ekim Pazar:
13.30 Vavacars Fatih Karagümrük - Atakaş Hatayspor (Atatürk Olimpiyat) HALİS ÖZKAHYA
16.00 Fraport TAV Antalyaspor - Medipol Başakşehir (Antalya) YAŞAR KEMAL UĞURLU
16.00 Demir Grup Sivasspor - Adana Demirspor (Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül) BAHATTİN ŞİMŞEK
19.00 Fenerbahçe - Aytemiz Alanyaspor (Ülker) HALİL UMUT MELER
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25 Ekim Pazartesi:
20.00 Beşiktaş - Galatasaray (Vodafone Park) FIRAT AYDINUS