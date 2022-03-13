Beşiktaş-Galatasaray rekabetinde 351. randevu

97 yıllık rekabette Galatasaray'ın Beşiktaş'a karşı galibiyetlerde 123-113, gol sayılarında da 488-458 üstünlüğü bulunuyor. Nef Stadı'nda yarın saat 20.00'de başlayacak derbiyi hakem Atilla Karaoğlan önetecek.

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasındaki derbide yarın karşılaşacak Galatasaray ile Beşiktaş, tarihlerinde 351. kez birbirine rakip olacak.

Taksim Stadı'nda 22 Ağustos 1924'te Beşiktaş'ın 2-0 galibiyetiyle başlayan rekabette, geride kalan 350 maçın 123'ünü Galatasaray, 113'ünü Beşiktaş kazandı, 114 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Sarı-kırmızılıların 488 golüne, siyah-beyazlılar 458 golle karşılık verdi.

Lig müsabakaları

Galatasaray ile Beşiktaş arasında ligde yapılan 127 karşılaşmada ise genel toplamda olduğu gibi sarı-kırmızılı takımın üstünlüğü bulunuyor.

İki takımın ligde karşı karşıya geldiği müsabakalarda Galatasaray 46, Beşiktaş ise 38 kez sahadan galip ayrıldı. Taraflar 43 müsabakada eşitliği bozamazken, sarı-kırmızılılar 154, siyah-beyazlılar 134 gol attı.

Nef Stadı'ndaki maçlar

Galatasaray, 2011'de açılan Nef Stadı'nda konuk ettiği Beşiktaş'a karşı üstünlük sağladı.

İki takım arasında bu statta 26 Şubat 2012'de oynanan ilk maçı 3-2'lik skorla sarı-kırmızılı ekip kazandı. Seyrantepe'de oynanan 11 karşılaşmada ev sahibi ekip 7 galibiyet elde etti. Siyah-beyazlıların 2 galibiyet elde ettiği statta 2 maç da beraberlikle sonuçlandı.

Galatasaray'ın attığı 17 gole karşılık Beşiktaş 8 gol buldu.

Son 10 maçta Beşiktaş üstün

İki takım arasında oynanan son 10 resmi maçta Beşiktaş'ın galibiyet sayısı bakımından üstünlüğü bulunuyor.

Siyah-beyazlı ekip, söz konusu karşılaşmalarda 6 kez kazandı, Galatasaray 3 kez sahadan galibiyetle ayrıldı, 1 karşılaşma ise beraberlikle tamamlandı. Söz konusu maçlarda siyah-beyazlı ekip 11 gol atarken, Galatasaray 8 kez fileleri havalandırdı.

Sarı-kırmızılılar, son 10 karşılaşmanın 6'sında gol bulamazken, siyah-beyazlılar 3 müsabakayı gol atamadan tamamladı.

Galatasaray-Beşiktaş rekabetinden ilginç notlar

Galatasaray ile Beşiktaş futbol takımları arasında 350 maçın sığdığı 97 yıllık rekabette ilk golü Beşiktaşlı Refik Osman Top attı.

Rekabetin ilk randevusu olan 22 Ağustos 1924 tarihinde Taksim Stadı'nda yapılan İstanbul Ligi maçını Beşiktaş 2-0 kazandı. Siyah-beyazlı takım adına ilk golü atan Refik Osman Top, derbi tarihine geçti.

Galatasaray adına ilk golü ise 31 Temmuz 1925'te Taksim Stadı'nda yapılan ve sarı-kırmızılı takımın 6-2 kazandığı rekabetin ikinci maçında Mehmet Leblebi kaydetti.

Rekabetin golcüleri

İki takım arasındaki rekabette, Beşiktaş'ın efsane kaptanı "Baba" lakaplı Hakkı Yeten, 61 maçta 29 golle en skorer futbolcu unvanını elinde bulundururken, yine Beşiktaşlı Şeref Görkey, 63 maçta 26 golle ikinci sırada yer alıyor. Beşiktaş'ta ayrıca Feyyaz Uçar'ın 18 golü bulunuyor.

Galatasaray'da ise Gündüz Kılıç, 31 maçta 21 golle Beşiktaş'a en fazla gol atan sarı-kırmızılı futbolcu. Galatasaray'da ayrıca Metin Oktay'ın 40 maçta 15 golü var.

Bir maçta en çok gol atanlar

İki takım arasındaki rekabette bir maçta en çok gol atan futbolcu, sarı-kırmızılıların efsanelerinden Gündüz Kılıç.

Galatasaraylı futbolcu, 30 Haziran 1940'ta Şeref Stadı'nda yapılan ve Galatasaray'ın 9-2 kazandığı tarihi maçta fileleri 5 kez havalandırarak, rekabetin bir maçta en çok gol atan ismi unvanını yıllardır kimseye bırakmadı.

Ayrıca, Beşiktaşlı Hakkı Yeten, Şükrü Gülesin, Recep Adanır ve Feyyaz Uçar ile Galatasaraylı Mehmet Leblebi, Gündüz Kılıç, Eşref Aykaç, Süleyman Tekil, Saffet Sancaklı, daha sonra Beşiktaş forması da giyen Adrian Ilie ile Milan Baros, bir maçta üçer gol atma başarısını gösterdi.

En farklı skorlu galibiyetler

Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki maçlarda en farklı skor, 30 Haziran 1940 tarihinde yapılan Milli Küme karşılaşmasında elde edildi.

Bu karşılaşmada Galatasaray, Beşiktaş'ı 9-2 yenme başarısı gösterdi. Sarı-kırmızılılar ayrıca, 18 Temmuz 1997'de TSYD Kupası'nda 6-0, 31 Temmuz 1925'te 6-2, 10 Kasım 1943 ve 6 Ağustos 1975'te aynı sonuçlarla 5-1, 10 Ağustos 1977'de 4-0'lık skorlarla sahadan galip ayrıldı.

Beşiktaş ise rakibi karşısındaki en farklı skorlu galibiyetlerini 17 Mart 1933 ve 29 Aralık 1940'ta 5-0'lık skorlarla elde etti. Siyah-beyazlılar ayrıca, 14 Kasım 1945'te ve 28 Mart 1948'de de aynı skorlarla 5-1 galip geldi.

Seyircisiz derbiler

Beşiktaş ile Galatasaray'ın 2007-2008 sezonunun ilk yarısında Ali Sami Yen Stadı'nda yaptıkları derbi müsabakası, tarihe geçti.

Galatasaray'ın bir önceki sezondan kalan 5 maçlık cezası nedeniyle seyircisiz oynatılan karşılaşma, rekabetin 97 yıllık tarihinde bir ilk olarak yerini aldı.

Koronavirüs salgını nedeniyle iki ekip, biri Nef Stadı diğeri Vodafone Park olmak üzere iki mücadeleyi taraftarsız oynadı.

En çok oynayanlar

Rekabette en çok forma giyen oyuncuların başında Beşiktaşlı Şeref Görkey geliyor.

Şeref Görkey, siyah-beyazlı forma altında 63 kez Galatasaray'a karşı forma giydi. İkinci sırayı 61 maçla yine Beşiktaşlı Hakkı Yeten alıyor.

En gollü maçlar

Rakipler arasında şimdiye dek yapılan en gollü maçta, meşin yuvarlak toplam 11 kez ağlara gönderildi.

Galatasaray'ın 30 Haziran 1940'ta 9-2 kazandığı karşılaşmada filelere giden toplam 11 gol, geride kalan 349 müsabaka içinde seri penaltılar dışında bir maçtaki en yüksek skor sayısı olarak tarihe geçti.

Rekabette ayrıca, 30 Nisan 1949'daki Basın Kupası maçını 5-4 Galatasaray, 6 Kasım 1955'teki İstanbul Ligi maçını da 5-4 Beşiktaş kazandı, filelere toplam dokuzar gol gitti.

4-4'lük maçlar

Taraflar arasındaki maçlarda en gollü beraberlikler 4-4'lük skorlarla alındı.

İki takım arasında 4 Ocak 1935'te Şeref Stadı'nda yapılan özel maç, 21 Kasım 1937'de Fenerbahçe Stadı'ndaki İstanbul Ligi karşılaşması, 11 Mayıs 1940'ta Taksim Stadı'nda yapılan Bahar Kupası müsabakası, 16 Haziran 1940'ta Şeref Stadı'ndaki Milli Küme maçı ve 26 Mayıs 1968'de Ali Sami Yen Stadı'nda yapılan lig derbisi 4-4 berabere sonuçlandı.

Galibiyet hasreti çekilen yıllar

İki takım, 97 yıllık rekabette bazı dönemlerde birbirlerine karşı üstünlük kurmakta zorlandı.

Beşiktaş, 30 Mart 1975 ile 16 Eylül 1979 arasında Galatasaray ile yaptığı üst üste 17 maçta da galibiyet yüzü göremedi. Galatasaray ise 20 Kasım 1931 ile 21 Haziran 1936 arasında geçen 15 maçta da rakibini yenemedi.

İki takımda da oynayanlar

Rekabetin geçmişinde birçok futbolcu her iki takım formasını da giydi.

Son dönemde hem Beşiktaş hem de Galatasaray'da forma giyen oyuncular arasında Ali Çoban, Mirsad Kovacevic (Mirsad Güneş), Saffet Sancaklı, Sergen Yalçın, Ahmet Yıldırım, Mehmet Aksu, Ayhan Akman, Emre Aşık, Adrian Ilie, Berkant Göktan, Okan Buruk, Mehmet Yozgatlı, Gökhan Zan, Serdar Özkan, Burak Yılmaz, Dany Nounkeu, Cenk Gönen, Caner Erkin ve Ryan Babel bulunuyor.

En erken derbiyi oynadılar

Süper Lig'de 2012-2013 sezonunun ikinci haftasında BJK İnönü Stadı'ndaki Beşiktaş-Galatasaray (3-3) maçı, aynı zamanda lig tarihinin en erken derbisi olarak kayıtlara geçti

1959 yılında başlayan ligde bundan önce "Üç büyükler" arasındaki en erken derbi, 1981-1982 sezonunun üçüncü haftasında yine Beşiktaş ile Galatasaray arasında yapılmıştı.

Seyirci rekoru kırıldı

Beşiktaş ile Galatasaray arasında 2013-2014 sezonundaki maçta Süper Lig tarihinin seyirci rekoru kırıldı.

Siyah-beyazlı takımın ev sahipliğinde, 22 Eylül 2013 tarihinde Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılan derbiyi deplasman yasağı nedeniyle tamamı Beşiktaşlı 76 bin 127 biletli seyirci izledi ve bu rakam lig tarihinin seyirci rekoru olarak kayıtlara geçti.

Ligin daha önceki seyirci rekoru, Fenerbahçe ile Galatasaray arasında 21 Eylül 2003 tarihinde yine Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki derbide 70 bin 125 kişiyle kırılmıştı.

Yarıda kalan derbi

Beşiktaş ile Galatasaray arasında 2013-2014 sezonunun 5. haftasında seyirci rekorunun kırıldığı derbi, saha olayları nedeniyle yarıda kaldı.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 22 Eylül 2013 tarihinde Beşiktaş'ın ev sahipliğinde yapılan maçta siyah-beyazlılar, 18. dakikada Hugo Almeida'nın attığı golle devreyi 1-0 önde kapattı. Galatasaray, 59 ve 72. dakikalarda Didier Drogba'nın golleriyle öne geçti.

Maçta kaybolan süre oynanırken, Galatasaraylı Melo'nun 90+2. dakikada gördüğü kırmızı kartın ardından sahaya çok sayıda taraftar girdi. Bunun üzerine maçın hakemi Fırat Aydınus, kalan 2 dakikayı oynatmadan soyunma odasına gitti ve maçı tatil etti. Türkiye Futbol Federasyonu, derbiyi 3-0 hükmen Galatasaray lehine tescil etti.

Derbiyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek

Nef Stadı'nda yapılacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak. Derbide hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Serkan Ok ile Candaş Elbil üstlenecek. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Mustafa Kürşad Filiz olacak.

Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren sarı-kırmızılı takım, geride kalan 28 maçta 9 galibiyet, 8 beraberlik ve 11 yenilgi yaşadı. Şampiyonluk yarışında kopan Galatasaray, topladığı 35 puanla haftaya 12. sırada girdi.

Siyah-beyazlılar ise 12 galibiyet, 9 beraberlik, 7 yenilgiyle 45 puan topladı ve 29. hafta öncesinde 7. sırada yer buldu.

Galatasaray, sezonun ilk yarısında Vodafone Park'ta yapılan müsabakada 1-0 öne geçmesine rağmen 2-1 mağlup olmuştu.

Tek eksik Arda Turan

Galatasaray'da kaptan Arda Turan haricinde eksik oyuncu bulunmuyor.

Sağ üst adale grubundan sakatlığı bulunan ve henüz takımla çalışamayan Arda Turan, yarınki derbide forma giyemeyecek.

Sarı kart ceza sınırında bulunan oyuncular Fernando Muslera, Ömer Bayram ve Mustafa Muhammed yarın kart görmeleri durumunda 30. haftadaki Gaziantep FK mücadelesi öncesinde cezalı duruma düşecek.

Avrupa'da moral buldu

Süper Lig'de sıkıntılı bir süreçten geçen sarı-kırmızılı takım, UEFA Avrupa Ligi'ndeki performansıyla morallendi.

Bu sezon "Kupa 2"de namağlup yoluna devam eden Galatasaray, son 16 turu ilk maçında deplasmanda İspanya'nın güçlü takımı Barcelona ile karşılaştı.

İspanya'dan 0-0'lık beraberlikle ayrılan "Cimbom" 17 Mart'ta İstanbul'da yapılacak rövanş maçı öncesinde hem avantaj buldu hem de moral kazandı.

Henüz İstanbul'a dönemedi

Galatasaray, olumsuz hava koşulları nedeniyle henüz İstanbul'a gelemedi.

UEFA Avrupa Ligi'nde 10 Mart'ta deplasmanda Barcelona ile karşılaşan sarı-kırmızılılar, İstanbul'daki yoğun kar yağışı nedeniyle İstanbul yerine İzmir'e geldi.

İki gündür burada bulunan Galatasaray'ın bu akşam İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

Zorlu fikstürden geçiyor

Galatasaray, 10 Mart'taki Barcelona maçıyla başlayan ve yaklaşık 1 ay sürecek dönemde zorlu ve sıkışık bir fikstürden geçiyor.

Süper Lig'de yarın Beşiktaş derbisine çıkacak sarı-kırmızılı takım, 3 gün sonrasında UEFA Avrupa Ligi'nde Barcelona'yı konuk edecek. Galatasaray, ardından 10 Nisan'a kadar Süper Lig'de arka arkaya Gaziantep FK, VavaCars Fatih Karagümrük ve Fenerbahçe maçlarına çıkacak.

Galatasaray, Avrupa'da Barcelona'yı elemesi durumunda ise 7 ve 14 Nisan'da çeyrek final maçlarını yapacak.

Kalesini gole kapatamıyor

Galatasaray, 2022'de Süper Lig'de yaptığı 9 maçta kalesini gole kapatamadı.

Ligde son olarak 25 Aralık 2021'de Fraport TAV Antalyaspor'u 2-0'lık skorla yenerek kalesinde gole izin vermeyen sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 9 lig müsabakasında 18 gol yedi.

Galatasaray, bu süreçte ikişer galibiyet ve beraberlik yaşarken 5 kez de mağlup oldu. Sarı-kırmızılılar, son 9 lig maçında rakiplerinin 18 golüne 14 golle karşılık verdi.

Torrent ilk derbi sınavında

İspanyol teknik direktör Domenec Torrent, Galatasaray'ın başında ilk kez bir derbi maçta görev yapacak.

Teknik direktör Fatih Terim ile yolların ayrılmasından sonra 21. hafta öncesinde göreve başlayan Torrent, bu süreçte 9 resmi maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 yenilgi yaşadı.

Süper Lig'de Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi'nde ise Barcelona gibi rakiplere karşı görev yapan 59 yaşındaki teknik adam, ilk kez takımının başında bir derbiye çıkacak.

Sarı-kırmızılı takımda Torrent'in görev vermesi durumunda Omar Elabdellaoui, Sacha Boey, Inaki Pena, Alpaslan Öztürk, Erick Pulgar ile Emre Kılınç da ilk kez Beşiktaş'a karşı forma giyecek.

Erteleme gerginliği

İki takımın rekabetinde zaman zaman yaşanan çeşitli gerginliklere son olarak 'erteleme' gerginliği eklendi.

UEFA Avrupa Ligi'nde hafta içi İspanyol ekibi Barcelona ile deplasmanda 0-0 berabere kalarak rövanş için avantaj elde eden Galatasaray, 17 Mart'ta oynanacak ikinci maç öncesi derbinin ertelenmesini isterken siyah-beyazlı camia bu talebi kabul etmedi.

İspanya dönüşü olumsuz hava koşulları nedeniyle İzmir'e giderek çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın bugün İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

Altı futbolcu ceza sınırında

Siyah-beyazlı ekipte derbi müsabakası öncesi Cyle Larin, Rıdvan Yılmaz, Alex Teixeira, Welinton Souza, Güven Yalçın ve Oğuzhan Özyakup sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Sakatlığı süren Oğuzhan Özyakup'un yarın forma giyme şansı bulunmazken, diğer beş futbolcu ise Galatasaray önünde sarı kart görmeleri halinde 30. haftadaki Atakaş Hatayspor maçında cezalı duruma düşecek.

Miralem Pjanic de yok

Siyah-beyazlı ekipte tedavisi devam eden Miralem Pjanic de yarın oynanacak derbi maçta forma giyemeyecek.

Sivasspor ve Başakşehir maçlarında forma giyemeyen Domagoj Vida takımla yapılan son idmanlara katılırken Josef de Souza'dan teknik direktör Önder Karaveli'yi sevindiren haberler geldi. Sakatlığı nedeniyle Başakşehir maçında görev yapmayan Josef, dünkü idmanda kendini iyi hissettiğini ve maçta görev yapmak istediğini belirterek antrenmana çıktı.

Sakatlığı bulunan Atiba Hutchinson'ın durumuna da yarın karar verileceği öğrenildi.

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13/03/2022 10:29