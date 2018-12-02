Beşiktaş, Galatasaray’ı 1-0 mağlup etti

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında zirve yarışını yakından ilgilendiren derbi maçta Beşiktaş sahasında Galatasaray'ı 1-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

Vodafone Park'ta hakem Cüneyt Çakır yönettiği mücadelede Beşiktaş'a 3 puanı getiren golü 18. dakikada penaltı atışından Adem Ljajic kaydetti.

Mücadelenini 18. dakikasında Beşiktaş penaltı atışı kazandı. Cüneyt Çakır VAR Sonrası Beşiktaş lehine penaltı verdi. Atışı kullanan Ljajic topu ağlarla buluşturarak Beşiktaş'ı 1-0 öne geçirdi. İkinci yarının 67. dakikasında karşılaşmanın hakemi Cüneyt Çakır, Galatasaray lehine penaltı noktasını gösterdi. Çakır penaltı kararını VAR ile değiştirerek Beşiktaş lehine serbest vuruş kararı verdi.

Bu sonuçla Beşiktaş puanını Galatasaray ile eşitledi ve averajla 4. sıraya yükseldi.Lig'de gelecek hafta Beşiktaş deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak. Galatasaray ise sahasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek.