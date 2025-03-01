Beşiktaş galibiyetleri seriye bağladı

Trendyol Süper Lig'de yükselişe geçen Beşiktaş, Bellona Kayserispor'u Joao Mario'nun golüyle 2-0 yendi. Siyah beyazlılar üst üste 4. galibiyetini alırken, yenilmezlik serisini 9 maça çıkardı.

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş, Bellona Kayserispor'u konuk etti.

Tüpraş Stadyumu'nda oynanan mücadele 2 gole sahne oldu. Beşiktaş, 45. dakikada Joao Mario'nun golüyle açılışı yaparken, 90+6'da penaltı vuruşunu gole çeviren Semih Kılıçsoy karşılaşmada kapanışı yaptı.

Beşiktaş bu galibiyetle puanını 44 yaptı. Siyah beyazlılar üst üste 4. galibiyetini elde ederken, 9 maçlık yenilmezlik serisi yakaladı. Bellona Kayserispor ise 24 puanda kaldı.

İLK 11'LER

Beşiktaş: Mert, Svensson, Emirhan, Uduokhai, Masuaku, Gedson, Chamberlain, Rashica, Rafa Silva, Joao Mario, Immobile

BEŞİKTAŞ FİKSTÜR

Kayserispor: Bilal, Gökhan, Attamah, Kolovetsios, Hasan Ali, Ali Karimi, Kartal, Bourabia, Cardoso, Mane, Nazon

MAÇTAN NOTLAR

Siyah-beyazlı futbol takımı, Tüpraş Stadı'ndaki mücadeleye Mert Günok, Jonas Svensson, Felix Uduokhai, Emirhan Topçu, Arthur Masuaku, Gedson Fernandes, Alex Oxlade-Chamberlain, Milot Rashica, Rafa Silva, Joao Mario ve Ciro Immobile ilk 11'iyle başladı.

Ersin Destanoğlu, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Amir Hadziahmetovic, Salih Uçan, Semih Kılıçsoy, Keny Arroyo, Yakup Arda Kılıç, Ernest Muçi ve Mustafa Hekimoğlu ise yedek kulübesinde yer aldı.

Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu üçüncü maçında Onvo Antalyaspor'u deplasmanda 2-1 yendikleri karşılaşmanın başlangıç kadrosuna göre dört değişiklik yaptı.

Norveçli teknik adam, kupa maçında forma şansı verdiği Ersin Destanoğlu, Amir Hadziahmetovic, Keny Arroyo ve Semih Kılıçsoy'un yerine Mert Günok, Alex Oxlade-Chamberlain, Milot Rashica ve Ciro Immobile'yi ilk 11'de görevlendirdi.

- Elan Ricardo hastalığı nedeniyle kadroda yok

Beşiktaş'ın yeni transferi Elan Ricardo, hastalığı nedeniyle Kayserispor karşısında kadroda yer almadı.

Karşılaşmadan önce yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, Kolombiyalı futbolcunun üst solunum yolu enfeksiyonuna yakalandığını ve bu nedenle kadro dışında kaldığını belirtti.

- Eduard Graf maçı tribünden izledi

Beşiktaş'ın Futbol Teknik ve Scouting Direktörlük görevine getirdiği Eduard Graf, Kayserispor maçını tribünden takip etti.

Alman futbol adamı, bugün BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde başkan Serdal Adalı ile bir araya gelerek sözleşme imzaladı.

Siyah-beyazlı takımda görevine başlayan Graf, Kayserispor ile oynanan Süper Lig karşılaşmasını tribünden izledi.