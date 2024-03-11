Beşiktaş Gaziantep'te kayıp
11/03/2024
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında küme düşme hattındaki Gaziantep FK'ye 2-0 mağlup oldu.
Gaziantep FK, Beşiktaş'ı Kalyon Stadı'nda ağırladı. Mücadeleyi ev sahibi takım 2-0 kazandı.
Gaziantep'e galibiyeti getiren golleri 9. dakikada Sorescu ve 85'te Draguş kaydetti.
Beşiktaş, 89'da Cenk Tosun'un kullandığı penaltı atışından yararlanamadı.
Gaziantep FK aldığı kritik galibiyet sonrası düşme hattından çıktı ve puanını 31'e yükselterek haftayo 15. sırada kapattı.
Ligde bu sezon hayal kırıklığı yaratan Beşiktaş ise derbinin ardından ikinci mağlubiyetini alarak 46 puanda kaldı.