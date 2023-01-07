Beşiktaş golcüleriyle 3 puanı kaptı

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında konuk ettiği Kasımpaşa'yı Cenk Tosun ve Weghorst'un attığı gollerle 2-1 yendi.

Vodafone Park'ta oynanan karşılaşmada ilk gol 28. dakikada Beşiktaş'tan geldi. Bu dakikada Kasımpaşa savunmasının uzaklaştırmak istediği topu Salih Uçan savunmanın üzerinden aşırtarak Cenk Tosun'a gönderdi. Kaleciyle karşı karşıya kalan Cenk, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0.

Siyah-beyazlılar, 45+6. dakikada farkı 2'ye çıkardı. Hızlı hücumda Redmond'un ara pasında Weghorst ceza sahası sol çaprazından şutunu çekti, kaleci Ertuğrul'un kolunun altından giden top ağlarla buluştu: 2-0.

İlk yarı bu skorla tamamlandı.

Konuk Kasımpaşa, 69. dakikada farkı 1'e indirdi. Bu dakikada Atiba'nın hatalı pası sonrası topu kapan Fall'ın sağdan yaptığı ortaya yükselen Ahmet Engin, güzel bir kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-1.

Kalan sürede iki taraf da yakaladıkları pozisyonları skora dönüştürmedi ve ve Şenol Güneş yönetimindeki Beşiktaş, sahadan 3 puanla ayrıldı. Üst üste 2. maçını kazanan siyah-beyazlılar, puanını 29'a çıkardı. Selçuk İnan'ın ekibi Kasımpaşa ise 18 puanda kaldı.

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07/01/2023 20:35