Beşiktaş İkinci Yarıda Döndü

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş ve Trabzonspor karşı karşıya geldi.

Trabzonspor, Banza'nın 17. dakikada attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. İkinci yarıda Beşiktaş, 53'te Rafa Silva ve 65'te Batagov'un kendi kalesine attığı golle maçı 2-1 kazandı.

Süper Lig'de 7 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan Beşiktaş puanını 38 yaptı. Deplasman kabusu süren Trabzonspor 29 puanda kaldı.

İLK 11'LER

Beşiktaş: Mert, Svensson, Uduokhai, Masuaku, Emirhan, Chamberlain, Mário, Rashica, Gedson, Rafa, Immobile

Trabzonspor: Uğurcan, Savić, Mustafa, Ozan, Batagov, Malheiro, Batista, Cham, Sikan, Višća, Banza

BEŞİKTAŞ 2-1 TRABZONSPOR

1' Edin Visca ve Muhammed Cham vuruşuyla maç başladı.

3' Masuaku çizgiden içeri çevirdi, Rafa Silva'nın sert şutunu Uğurcan Çakır kornere çeldi.

13' Pedro Malheiro ceza sahasının köşesinde Gedson Fernandes'e faul yaptı. Beşiktaş tehlikeli yerden serbest vuruş kazandı. Immobile'nin vuruşunda Savic topu kafa vuruşuyla uzaklaştırdı.

15' Rashica sol kanattan içeri orta yaptı. Immobile'nin kafa vuruşu auta çıktı.

17' Trabzonspor, Simon Banza'nın golüyle öne geçti. Rafa Silva kendi yarı sahasında ileri çıkmaya çalışırken baskı altındaki Gedson'a pas attı. Portekizli oyuncu topu kontrol edemeden Trabzonspor kaptı. Topu kapan Visca önündeki Banza'ya bıraktı. Banza takımını öne geçiren golü kaydetti.

44' Danylo Sikan'a faul yapan Emirhan Topçu sarı kart gördü. Trabzonspor tehlikeli yerden serbest vuruş kazandı. Visca'nın yerden pasında Cham'ın vuruşu farklı şekilde auta gitti.

İlk yarı sonuna 1 dakika ilave edildi.

45+1' Ciro Immobile'nin yakın mesafeden vuruşu kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı.

İlk yarı sona erdi.

53' Masuaku yerden Rafa Silva'ya pas verdi. Ceza sahası içindeki Rafa Silva plase vuruşla skora denge getirdi.

56' Edin Visca'ya faul yapan Masuaku sarı kart gördü.

61' Beşiktaş'ta Alex Oxlade-Chamberlain'in yerine Amir Hadziahmetovic oyuna girdi.

65' Rashica dar açıdan vurdu, Batagov'a çarpan top ağlara girdi.

76' Trabzonspor'da Cham ve Ozan Tufan'ın yerine Lundstram ve Zubkov oyuna girdi.

77' Beşiktaş'ta Immobile ve Rashica'nın yerine Muçi ve Semih Kılıçsoy oyuna girdi.

84' Beşiktaş'ta Rafa Silva'nın yerine Tayyip Talha Sanuç oyuna girdi.

85' Muçi'ye faul yapan Lundstram sarı kart gördü.

87' Trabzonspor'da Sikan'ın yerine Enis Destan oyuna girdi.

Karşılaşmanın sonuna 4 dakika ilave edildi.