Beşiktaş ile Adana Demirspor yenişemedi

Süper Lig'in 6. haftasında Adana Demirspor'u konuk eden Beşiktaş 3-0 öne geçtiği maçta galibiyeti koruyamadı. Siyah-beyazlılar 90+7'de yediği golle sahadan 1 puanla ayrıldı.

Süper Lig'in 6. haftasında lider Beşiktaş sahasında Adana Demirspor'u ağırladı.

Vodafone Park'ta oynanan zorlu mücadele 3-3 sona erdi.

Montero, De Souza ve Rıdvan Yılmaz'ın golleriyle öne geçen Beşiktaş'a Adana Demirspor, Vargas, oyuna ikinci devrede giren İtalyan yıldızı Mario Balotelli ve 90+7'de Assombalonga ile karşılık verdi.

Beşiktaş'ta 77. dakikada sakatlanan Rachid Ghezzal'ın yerine Gökhan Töre oyuna girdi.

Bu sonuçla Beşiktaş puanını 14'e Adana Demirspor ise 6'ya çıkardı.

MAÇTAN DAKİKALAR

7. dakikada Pjanic'in sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

GOL: 20. dakikada Pjanic'in soldan ortasında ceza alanı içinde topla buluşan Montero'nun kafa vuruşunda, Adana Demirspor'da Samet Akaydın'a çarpan meşin yuvarlak filelere gitti: 1-0.

30. dakikada Adana Demirspor ceza alanı içinde iyi paslaşan Beşiktaş'ta Ghezzal'ın yerden pasında topla buluşan Batshuayi'nin vuruşunda kaleci Ferhat topu kornere çeldi.

GOL: 43. dakikada Beşiktaş ilginç bir golle farkı 2'ye çıkardı. De Souza'nın orta sahaya yakın yerden pasında Adana Demirspor ceza alanı içinde Batshuayi'yi kontrol etmek isteyen Deli, kalesini terk eden kaleci Ferhat ile çarpıştı. Dengesini kaybeden Ferhat'ın müdahale edemediği meşin yuvarlak filelerle buluştu: 2-0.

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21/09/2021 22:24