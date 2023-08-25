Beşiktaş ile anılan Bonucci 500 bin Euro'ya transfer oluyor

İtalyan yıldız Leonardo Bonucci, Juventus'tan ayrılmaya hazırlanıyor. Tecrübeli stoperin yeni adresi Bundesliga olacak. Bonucci, Beşiktaş ile de anılmıştı.

Leonardo Bonucci'nin 12 yıllık Juventus kariyeri sona eriyor. İtalyan ekibinin teknik direktörü Massimiliano Allegri, yıldız oyuncuyu kadro dışı bırakmıştı.

Euro 2024'te İtalyan Milli Takımı'nda yer almak isteyen Bonucci, Bundesliga ekibi Union Berlin ile sözlü anlaşmaya vardı.

Tuttosport'a göre Lazio, Bonucci'yi transfer etmek istemişti, ancak Roma ekibinin işleri ağırdan alması transferin imkansızlaşmasına neden oldu.

Habere göre Union Berlin, Bonucci için Juventus'a 500 bin Euro bonservis bedeli ödeyecek.

Juventus'ta efsane oldu

Leonardo Bonucci, 2010 yılında 15.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Bari'den Juventus'a transfer oldu. Tecrübeli oyuncu 2017-18'de Milan'a 42 milyon Euro'ya transfer olsa da 1 sezon sonra 35 milyon Euro karşılığında Juventus'a döndü.

Bonucci, siyah beyazlılarda Chiellini ve Barzagli ile kurduğu tandem ile başarıdan başarıya koştu. İtalyan oyuncu, Juventus'ta 17 kupa kazanırken 2 kez de UEFA Şampiyonlar Ligi'nde final oynama başarısı gösterdi.