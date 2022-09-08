Beşiktaş, İngiliz futbolcu Nathan Redmond ile sözleşme imzaladı

ads ads ads ads
08/09/2022

ads
ads
Beşiktaş, İngiliz futbolcu Nathan Redmond ile sözleşme imzaladı

Beşiktaş, İngiliz futbolcu Nathan Redmond'ı kadrosuna dahil etti.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, 2022-2023 sezonu transfer çalışmaları kapsamında İngiliz orta saha oyuncusu Nathan Redmond ile sözleşme imzaladı. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Nathan Redmond'a Beşiktaş Ailesi'ne 'Hoş geldin' der, başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

28 yaşındaki kanat oyuncusu, son olarak İngiltere Premier Lig ekibi Southampton'da forma giydi.

08/09/2022 20:10
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: Beşiktaş, İngiliz futbolcu Nathan Redmond ile sözleşme imzaladı
MANŞETLER

HK SPOR

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.