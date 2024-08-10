Beşiktaş, İtalyan orta sahanın transferinde sona geldi

Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla giren ve önemli transferlere imza atan Beşiktaş, bir takviyeye daha hazırlanıyor. Orta sahaya transfer hedefleyen Beşiktaş, Cher Ndour'u renklerine bağlamaya hazırlanıyor.

Sabah'ta yer alan habere göre Beşiktaş, Cher Ndour ile her konuda anlaşma sağladı.

Siyah-Beyazlılar, 20 yaşındaki orta saha oyuncusunun bonservisini elinde bulunduran PSG ile son detayları görüşüyor.

Beşiktaş'ın Fransız deviyle de el sıkışması durumunda Cher Ndour transferi resmiyet kazanacak.

PSG, 2023-24 sezonu başında Benfica'dan kadrosuna kattığı Cher Ndour'u devre arasında Braga'ya kiralamıştı.

Geçtiğimiz sezon PSG ve Braga'da toplam 15 maça çıkıp 399 dakika süre alan Cher Ndour 2 gollük skor katkısı vermişti.