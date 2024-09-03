Beşiktaş Joao Mario'yu bitirdi

Kanat bölgesinde alternatif yaratmak isteyen Beşiktaş, 31 yaşındaki oyuncu için geri sayıma geçti. Portekizli oyuncunun yarın İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

Porto altyapısında futbola başlayan Joao Mario, kariyerinde Sporting, Inter, West Ham United, Lokomotiv Moskova ve Benfica gibi takımların formasını giydi. Bu ekiplerde toplamda 441 maçta sahaya çıkan Portekizli futbolcu, 61 kez ağları havalandırırken 84 kez de gol pası vermeyi başardı.

Geçtiğimiz sezon ise Benfica'da toplam 51 karşılaşmada süre alan Joao Mario, 9 gol ve 4 asistlik katkı verdi.