Beşiktaş, Joe Worrall'ın lisansını çıkardı

Beşiktaş, Nottingham Forest'tan sezon sonuna kadar kadrosuna kattığı Joe Worrall'ın lisansını çıkardı.

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07/02/2024

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Beşiktaş, Joe Worrall'ın lisansını çıkardı

Süper Lig'de ara transferde ilk imzayı Adana Demirspor'dan ayrılan Jonas Svensson'a attıran Beşiktaş, yeni stoperini duyurdu.

İngiltere Premier Lig ekibi Nottingham Forest'tan sezon sonuna kadar takıma katılan Joe Worrall için siyah-beyazlıların opsiyonu bulunuyor.

Önceki gün transferi açıklayan Beşiktaş, Joe Worrall'ın lisansını çıkardı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda perşembe günü Antalyaspor'la karşılaşacak Beşiktaş'ta teknik direktör Fernando Santos'un görev vermesi halinde İngiliz stoper forma giyebilecek.

İLK ANTRENMANINA ÇIKTI

Beşiktaş, Antalyaspor'la oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Siyah-beyazlı takmın bugünkün antrenmanında Joe Worrall da yer aldı.

07/02/2024 09:54
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TAGS: Beşiktaş,
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