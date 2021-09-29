Beşiktaş Kadın Takımı maça çıkamıyor
29/09/2021
Siyah-Beyazlı kulübün Kadın Basketbol Şubesi'nde 8 oyuncu yemekten zehirlendi. Dün oynanan maç sonrası 5 sporcu hastaneye kaldırıldı, bugün de 3 sporcu tedaviye alındı. Tedavisi tamamlanan sporcular taburcu edildi.
Beşiktaş HDI Sigorta Kadın Basketbol Takımı, Erciyes Cup'ta mücadele etmek için 2 gün önce Kayseri'ye geldi. Kayseri Basketbol ile dün karşılaşan Beşiktaş, mücadeleyi 73-69'luk skorla kazandı.
YEMEK ZEHİRLEDİ
Sporcular, maç sonrası yedikleri yemekten zehirlendi. 5'i hastaneye kaldırıldı, 3'ü ise bugün hastanede tedavi altına alındı. Tedavisi tamamlanan sporcular taburcu edildi.
BOTAŞ MAÇINA ÇIKAMIYORLAR
Beşiktaş, bugün saat 16.00'da oynanacak BOTAŞ maçına sağlık sorunları nedeniyle çıkmama kararı aldı.