Beşiktaş Kayserispor’u rahat geçti, ‘yola devam’ dedi: 3-1

Süper Lig’in 37. haftasındaki Kayserispor maçına birçok önemli eksiğiyle çıkan Beşiktaş, kritik maçı 3-1 kazanarak önemli bir virajı kayıpsız atlatmayı başardı.

Karşılaşmanın henüz 4. dakikasında Rachid Ghezzal’ın penaltı golüyle 1-0 öne geçen siyah beyazlılar, 6. dakikada Pedro Henrique’nin golüne engel olamayınca skor 1-1’e geldi. Ancak siyah beyazlıların çok eleştirilen futbolcusu Kevin Nkoudou, 13. ve 65. dakikalarda attığı gollerle takımını 3-1’lik galibiyete taşıdı.

Beşiktaş üst üste iki beraberliğin ardından galibiyet hasretine son vererek puanını 75’e yükseltti. Ligde 8 maçtır kazanamayan Kayserispor ise, 35 puanda kalarak kümede kalma mücadelesinde önemli bir kayıp yaşadı. Siyah beyazlılar ligde bir sonraki maçını Çaykur Rizespor deplasmanında, Kayserispor ise, Denizlispor ile sahasında oynayacak.

Atiba Hutchinson, Cyle Larin, Vincent Aboubakar, Oğuzhan Özyakup, Cenk Tosun, Ajdin Hasic ve cezalı Welinton’dan yoksun çıktığı maçı kazanan siyah beyazlılarda, Necip Uysal ve Valentin Rosier sarı kart gördüğü için Rizespor maçında forma giyemeyecek.

İLK 4 ŞUTUN 3’Ü GOL OLDU

Maçın henüz 4. dakikasında Gökhan Töre’nin pasında topla buluşmak isteyen Adem Ljajic, Zoran Kvrzic’in müdahalesi sonrasında yerde kalınca hakem Cüneyt Çakır tereddüt etmeden penaltı noktasını gösterdi. Vuruşu kullanan Rachid Ghezzal takımını 1-0 öne geçirdi. Bu golden 2 dakika sonra Kayserispor sürpriz bir golle beraberliği sağladı. Sol kanattan Denis Alibec’in yaptığı ortaya gelişine vuran Pedro Henrique, 6. dakikada çok şık bir gole imza atarak skoru 1-1’e getirdi.

Maçta tempo her geçen dakika artarken, 13. dakikada Kevin Nkoudou’nun golüyle siyah beyazlılar yeniden üstünlüğü sağladı. Seri paslaşmalar sonrasında Ljajic’in pasında sol tarafta topla buluşan Nkoudou, ceza sahası içinde çapraz pozisyonda sol ayağıyla yerden sert vurdu ve skoru 2-1’e getirdi. İlk yarının kalan dakikaları yüksek tempoda oynandı ancak, başka gol olmayınca devre bu skorla sona erdi.

NKOUDOU TAKIMI RAHATLATTI

İkinci yarıda orta alan mücadelesi şeklinde geçen maçın, 65. dakikasında Beşiktaş’ı rahatlatan gol geldi. Rachid Ghezzal’ın yaptığı ortaya gelişine vuran Kevin Nkoudou topu ağlarla buluşturdu ve maçtaki ikinci golünü atarak skoru 3-1’e getirdi. Beşiktaş’ın yıldız futbolcusu Ghezzal ise, ligdeki 15. asistini yaptı. 28 yaşındaki Cezayirli futbolcu, 2017-18 sezonundaki Edin Visca’nın performansından sonra bu rakama ulaşan ilk futbolcu oldu. Kalan dakikalarda Kayserispor varlık gösteremeyince mücadele Beşiktaş’ın 3-1’lik üstünlüğü ile sona erdi.

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24/04/2021 23:05