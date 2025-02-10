Beşiktaş, Keny Arroyo'yu kadrosuna kattı

Beşiktaş, genç yetenek yatırımlarına bir yenisini ekledi ve 18 yaşındaki Ekvadorlu kanat oyuncusu Keny Alexander Arroyo Alvarado ile sözleşme imzaladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, genç futbolcunun yetenekleriyle takıma önemli katkılar sunacağına inanıldığı vurgulandı. Beşiktaş yönetimi, Arroyo'ya "hoş geldin" diyerek, başarılı bir kariyer temennisinde bulundu.

Arroyo’nun Beşiktaş formasıyla nasıl bir performans sergileyeceği merakla bekleniyor.