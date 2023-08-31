Beşiktaş Konferans Ligi'nde gruplara kaldı

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında Beşiktaş, Dinamo Kiev'i 1-0 mağlup etti. İlk maçı 3-2 kazanan siyah-beyazlılar Avrupa Konferans Ligi'nde gruplara kaldı.

ads ads ads ads
31/08/2023

ads
Beşiktaş Konferans Ligi'nde gruplara kaldı

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ikinci maçında Dinamo Kiev'i konuk etti.

Mücadelenin ilk yarısı golsüz tamamlanırken devreye 0-0'lık eşitlikle girildi. Maçın ikinci yarısına baskılı başlayan Beşiktaş, 52. dakikada Vincent Aboubakar'ın golüyle üstünlüğü sağladı.

Karşılaşmanın kalan bölümünde skor üstünlüğünü koruyan siyah-beyazlılar, Dinamo Kiev'i eleyip Konferans Ligi'nde gruplara kaldı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde grup etabının kura çekimi yarın gerçekleştirilecek

31/08/2023 23:03
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: Beşiktaş Konferans Ligi’nde gruplara kaldı
MANŞETLER

HK SPOR

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.