Beşiktaş Kulübü, Pendikspor maçının tekrarlanmasını talep ediyor

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ahmet İbanoğlu'nun Beşiktaş'ın başvurusu üzerine gönderdiği cevap yazısına atıfta bulunularak, "Futbol A takımımızın Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Pendikspor'la oynadığı müsabakanın 76. dakikasında, Omar Colley'le bulduğumuz ikinci golün topun saha dışından geldiği gerekçesiyle yan hakemin bayrağını pozisyon bitmeden kaldırması sonucu iptali nedeniyle MHK'ye yapmış olduğumuz müracaata, MHK Başkanı Ahmet İbanoğlu imzasıyla gelen cevapta haklılığımız tescil edilmiştir. Hakem hatası ve teknoloji eksikliği nedeniyle puan kaybı yaşadığımız bizzat MHK Başkanı Ahmet İbanoğlu tarafından tescil edilmişken, artık gerçeklerden kaçmadan, perde arkasına saklanmadan hakkımızın teslim edilmesi, bu doğrultuda Beşiktaş-Pendikspor maçının tekrarlanması yönünde karar alınması beklenmektedir." ifadeleri kullanıldı.

"MHK Başkanı Ahmet İbanoğlu, tarafımıza göndermiş olduğu cevap yazısında; yan hakemin bayrağını pozisyon bitmeden kaldırmasının hatalı olduğunu ve VAR incelemesi için uygun açıda kamera bulunmadığından yan hakemin kararının desteklenmek durumunda kalındığını beyan etmiştir." denilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Süper Lig tecrübesi neredeyse olmayan bir yardımcı hakemin bize göre art niyetli bir şekilde pozisyonun bitimini beklemeden bayrağını kaldırmasından ve TFF'nin her fırsatta teknolojiden ve yapay zekadan faydalandığını övünerek ifade etmesine karşın uygun bir açıya kamera yerleştirilememesinden dolayı takımımız şampiyonluk yarışının kızışacağı ilerleyen dönemde büyük öneme sahip olabilecek iki puandan mahrum kalmıştır. Bugünkü açıklamasında, ligin henüz ikinci haftası geride kalmışken yapılan eleştirileri üzülerek takip ettiklerinden dert yanan TFF'ye hatırlatmak isteriz ki ligin başında da ortasında da sonunda da yapılan hatalar kulüpleri aynı derecede etkilemekte ve puan cetveline tesir etmektedir."

Açıklamada, MHK Başkanı İbanoğlu'nun siyah-beyazlı kulübe gönderdiği cevap metni de paylaşıldı:

"Göndermiş olduğunuz geri bildirim formu incelenmiştir. Müsabakanın 76. dakikasında ceza alanına doğru kullanılan köşe vuruşunda, iki nolu yardımcı hakem UEFA ve MHK talimatları gereği pozisyon için olması gereken yerde ve dikkatlice oyunu takip etmektedir. Bulunduğu konum itibari ile topun oyun alanını tamamen terk ettiğini tespit etmiş ve müsabaka hakemini kale vuruşu verilmesi konusunda bayrağı ile uyarmış ve gol geçersiz sayılmıştır. VAR protokolü gereği yardımcı hakem gol olduktan veya top pasif alana geçtikten sonra hakemini uyarması gerekir. Yardımcı hakem sadece uygulama açısından eksik bir tavır göstermiştir. VAR hakemi ile yapılan görüşmede tüm kamera görüntülerinden ve farklı açılardan pozisyonu kontrol ettiğini belirtmiş fakat topun tam pozisyonunu gösteren yayıncı kuruluştaki kayıtlarda net bir görüntü olmadığı için VAR Protokolü gereği sahadaki hakem kararını desteklemek durumunda kaldığını belirtmiştir."