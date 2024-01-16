Beşiktaş kupada rahat turladı

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Trendyol 1. Lig ekibi Eyüpspor'u 4-0 yendi ve son 16 turuna yükseldi. Siyah-beyazlılarda Cenk Tosun, iki golle öne çıktı.

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16/01/2024

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Beşiktaş kupada rahat turladı

Tüpraş Stadı'nda oynanan karşılaşmada Eyüpspor'u 4-0'lık skorla geçen Beşiktaş, tura uzanan taraf oldu.

Beşiktaş, 16. dakikada Salih Uçan'ın golüyle 1-0 öne geçti. Siyah-beyazlılar, 36'da Cenk Tosun'un penaltıdan kaydettiği golle farkı ikiye çıkardı.

Maçın ilk yarısı Beşiktaş'ın 2-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

Cenk Tosun, 67. dakikada kendisinin iki, takımının üçüncü golünü attı. 87'de sahneye Ante Rebic çıktı. Beşiktaş skoru 4-0'a getirdi.

Geride kalan dakikalarda başka gol olmayınca Beşiktaş, evinde Eyüpspor'u 4-0 yendi ve adını son 16 turuna yazdırdı.

16/01/2024 22:18
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