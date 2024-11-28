Beşiktaş Macaristan'da ağır yaralı: Maccabi Tel Aviv'e de mağlup oldular

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde Macaristan'da konuk ettiği İsrail temsilcisi Maccabi Tel Aviv'e 3-1 mağlup oldu. Rafa Silva'nın golü Beşiktaş'a yetmezken, Ciro Immobile bir penaltı kaçırdı.

UEFA Avrupa Ligi’nin 5. haftasında Beşiktaş ile Maccabi Tel Aviv, Macaristan’ın Debrecen şehrinde karşılaştı. Siyah beyazlılar, Nagverdei Stadı’ndaki maçtan 3-1 mağlup ayrıldı.

İsrail ekibine galibiyeti getiren goller 23. dakikada Kanichowsky, 45+3. dakikada Peretz ve 80. dakikada Patati'den geldi. 38. dakikada Rafa Silva'nın attığı gol Beşiktaş'a yetmedi.

Siyah beyazlı temsilcimizde 71. dakikada Ciro Immobile bir penaltı kaçırdı.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde 5. maçlar sonunda 6 puanda kaldı. Turnuvada ilk galibiyetini alan Maccabi Tel Aviv'in ise 3 puanı bulunuyor.



MAÇTAN DAKİKALAR

11' Kanichowsky, soldan Beşiktaş ceza sahasına girdi ve pasını penaltı noktasının gerisindeki Turgeman'a çıkardı. Bu futbolcunun sağ ayağıyla yerden şutunda top az farkla yandan dışarı gitti.

20' Beşiktaş'ta sakatlık geçiren Gabriel Paulista oyundan çıkarken, Emirhan Topçu oyuna dahil oluyor.

GOL | 23' Davida sağ kanatta Masuaku'dan sıyrıldı ve penaltı noktasına doğru pasını çıkardı. O bölgede Kanichowsky sağ ayağının içiyle şutunu çekti ve top sol köşeden ağlara gönderdi. Maccabi Tel Aviv 1-0 öne geçti.

GOL | 38' Semih'in Maccabi savunmasının arkasına sarkan Rafa Silva'ya pasında, Portekizli futbolcu orta sahada aldığı topla kaleciyle karşı karşıya kaldı ve ceza sahasına girerken sağ ayak içiyle vuruşunu yaparak meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-1

42' Rakibine faul yapan Arthur Masuaku sarı kart gördü cezalı duruma düştü.

45' Hakem ilk yarının sonuna en az 3 dakika ekledi.

45+2' Rashica'nın pasıyla Maccabi ceza sahasında, penaltı noktasının 2-3 metre sağında topla buşuna Rafa Silva'nın şutunda top farklı şekilde yandan dışarı çıktı.

GOL | 45+3' Patati soldan Beşiktaş ceza sahasına girdi ve yerden kale sahasına doğru ortasını yaptı. Kale sahası içinde topa ayak koyan Peretz Maccabi Tel Aviv'i 2-1 öne geçirdi.

2. YARI

46' İkinci yarı başladı. Beşiktaş'ta Joao Mario, Rashica ve Uduokhai oyundan çıktı, Salih Uçan, Ndour ve Tayyip Talha oyuna girdi.

50' Beşikaş ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Kanichowsky'nin sağ ayak içiyle uzak köşeye plase vuruşuna top az farkla yandan dışarı çıktı.

53' Patati'nin Beşiktaş ceza yayından sağ ayağıyla yerden şutunu kaleci Mert kornere çeldi.

55' Salih Uçan'ın Maccabi Tel Aviv ceza yayının 3-4 metre gerisinden sol ayağıyla sert şutunda top dışarı gitti.

60' Maccabi Tel Aviv ceza sahasında oluşan karambolde son olarak Ndour dokundu topu ağlara gönderdi ancak hakem, Immobile ofsayt olduğu gerekçesiyle golü vermedi.

65' Peretz, sağdan Beşiktaş ceza sahasına girerken pasını ortaya çıkardı. Geriden gelen Joris van Overeem'in şutunda top auta gitti.

67' Maccabi Tel Aviv'de Sissokho ve Nachimas oyuna girerken, Peretz ve Jehezkel oyundan çıkıyor.

PENALTI KAÇTI! | 71' Semih'in Maccabi ceza sahası sol çaprazından şutunda top Lemkin'in eline çarptı ve hakem penaltı kararı verdi Beşiktaş lehine Penaltı atışını kullanan Ciro İmmobile'nin vuruşunda, kaleci Mishpati sağına uzandı ve topu çeldi.

GOL | 80' Turgemen'in Beşiktaş ceza sahası sol çaprazından şutunda kaleci Mert topu çeldi. Dönen topa vuran Patati meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve Maccabi Tel Aviv, Beşiktaş karşısında farkı ikiye çıkardı. 3-1

81' Beşiktaş'ta hakeme itiraz eden Gedson Fernandes sarı kart gördü.

83' Beşiktaş'ta Arthur Masuaku'nun yerine Mustafa Hekimoğlu oyuna girdi.

84' Beşiktaş'ta rakibine faul yapan Mustafa Hekimoğlu sarı kart gördü.

84' Maccabi Tel Aviv'de Stojic hakeme itirazları nedeniyle sarı kart gördü.

87' Maccabi Tel Aviv'de Turgeman ve Patati'nin yerine Madmon ve Addo oyuna girdi.

90+1' Maccabi Tel Aviv'de Asante oyuna girerken Sholmo oyundan çıktı.

90+2' Hakem maçın sonuna en az 5 dakika ekledi.

Maç sona erdi ve Beşiktaş, Maccabi Tel Aviv'e 3-1 yenildi.



İLK 11'LER



Beşiktaş: Mert Günok, Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Felix Uduokhai, Arthur Masuaku, Gedson Fernandes, Joao Mario, Milot Rashica, Rafa Silva, Semih Kılıçsoy, Ciro Immobile



Maccabi Tel Aviv: Roi Mishpati, Stav Lemkin, Nemanja Stojic, Raz Shlomo, Sagiv Jehezkel, Dor Peretz, Joris van Overeem, Gavriel Kanichowsky, Osher Davida, Dor Turgeman, Weslley Patati

MAÇTAN NOTLAR

UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında İsrail takımı Maccabi Tel Aviv'i Macaristan'ın Debrecen kentinde konuk eden Beşiktaş'ta teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, hafta sonu Göztepe ile oynanan maçın kadrosuna göre 2 değişiklik yaptı.

Göztepe karşılaşmasına 11'de başlayan Emirhan Topçu ve Al Musrati'yi kulübeye çeken siyah-beyazlı teknik adam, iki oyuncunun yerine Joao Mario ile Ciro Immobile'ye forma verdi.

Beşiktaş heyeti, İsraillilerle bir araya gelmedi

Beşiktaşlı yöneticiler karşılaşmayı İsrail ekibinin yöneticileriyle bir arada seyretmek istemedi.

UEFA'ya konuyla ilgili talepte bulunan siyah-beyazlılar için farklı bir loca açılırken Beşiktaş yönetimi, İsraillilerle bir araya gelmedi ve iki kulübün yetkilileri mücadeleyi farklı alanlardan takip etti.

Hacıosmanoğlu, Beşiktaş'ı yalnız bırakmadı

Macaristan'ın Debrecen şehrindeki Nagyerdei Stadı'nda seyircisiz oynanan karşılaşmada Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, siyah-beyazlı takımı yalnız bırakmadı.

Hacıosmanoğlu, Beşiktaş'ın İsrail ekibi ile oynadığı karşılaşmada maçı siyah-beyazlı yöneticilerle birlikte kendilerine ayrılan locada izledi.

İsrail Futbol Federasyonu Başkanı'nın, TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'na 3 gündür ulaşmaya çalıştığı ancak cevap alamadığı öğrenildi.

Necip Uysal takımını yalnız bırakmadı

Beşiktaş'ın tecrübeli kaptanı Necip Uysal, Macaristan'da takımını yalnız bırakmadı.

Tedavisi devam eden siyah-beyazlı oyuncu, kadroda yer almamasına rağmen maç öncesinde takım arkadaşlarıyla sahaya çıkarak ısınmayı takip etti.

Immobile 3 maç sonra 11'de

Beşiktaş'ın golcü oyuncusu Ciro Immobile, 3 maçlık aranın ardından 11 kişilik kadroda kendine yer buldu.

Kasımpaşa maçında yaşadığı sakatlığın ardından ligde RAMS Başakşehir ve Göztepe, UEFA Avrupa Ligi'nde ise Malmö maçlarında görev yapamayan tecrübeli oyuncu, Maccabi Tel Aviv karşılaşmasıyla hücum hattının en ucundaki görev bölgesine döndü.