Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv maçında provokatif selam: UEFA şimdi ne yapacak?

Beşiktaş'ın Maccabi Tel Aviv ile oynadığı maçta gol atan Gavriel Kanichowsky, gol sevincinde İsrail bayrağını gösterdi ve asker selamı verdi. UEFA, EURO 2020 Elemeleri'nde aynı hareket için A Milli Takım'a ceza vermişti.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Maccabi Tel Aviv maçını Macaristan'da oynadı.

Beşiktaş'ın Maccabi Tel Aviv ile oynadığı karşılaşmanın ilk golünü atan Gavriel Kanichowsky, gol sevincini İsrail bayrağına asker selamı vererek yaşadı.

Gavriel Kanichowsky'nin yaptığı gol sevinci akıllara A Milli Takım'ın aldığı cezayı getirdi.

EURO 2020 ELEMELERİNDE MİLLİ TAKIMA CEZA VERİLMİŞTİ

UEFA, A Milli Takım'ın Fransa maçında gol sevincinde asker selamı vermesi üzerine disiplin soruşturması açmıştı.

Soruşturmanın ardından asker selamının "politik içerikli, uygun olmayan bir davranış olarak görüldüğü" belirtilmiş ve asker selamı veren milli oyunculara kınama cezası verilmişti.

Bunun yanı sıra TFF'ye 50 bin avro para cezası verildiği açıklanmıştı.

Benzer bir kararın Gavriel Kanichowsky ve Maccabi Tel Aviv için de geçerli olup olmayacağı merak konusu oldu.