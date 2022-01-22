Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - Beşiktaş: 1-1
Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 23. haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile Beşiktaş, 1-1 berabere kaldı.
22/01/2022
Süper Lig'de 23. hafta mücadelesinde Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Beşiktaş'ı konuk etti. Siyah-beyazlılar, 61. dakikada Alex Teixeira'nın attığı golle 1-0 öne geçti. 84. dakikada Adem Büyük penaltıdan skoru eşitledi ve karşılaşma 1-1 berabere sona erdi.
Bu skorla Beşiktaş haftayı 36 puanla, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ise 16 puanla tamamladı.
MAÇ ÖZETİ
4. dakikada Beşiktaş’ta Ghezzal’in sağ kanattan kullandığı kornerde topu önünde bulan Kenan’ın etkisiz vuruşunda kaleci Ertaç topa sahip oldu.
10. dakikada sol kanatta atağa çıkan Beşiktaş'ta Rıdvan’ın penaltı noktasına doğru çıkardığı ortada Teixeria’nın gelişine çektiği şutu kaleci Ertaç uzanarak kontrol etti.
25. dakikada sol kanattan atağa çıkan Yeni Malatyaspor’da Dicko’nun ceza sahası içi yaptığı ortada topu alan Mustafa’nın sert vuruşunda top direkten döndü.
26. dakikada ev sahibi takımda Karim Hafez orta sahadan taşıdığı topu sol kanatta bekleyen Dicko’ya verdi. Dicko’nun ceza sahasına girerek çektiği auta çıktı.
37. dakikada sol kanatta atağa çıkan Beşiktaş’ta Rıdvan’ın ortasında topla buluşan Kenan’ın şutunda top savunmadan döndü.
9. dakikada Pjanic’in pasında topla buluşan Rıdvan, ceza sahasına girerek çektiği şutta top kaleye paralel auta çıktı.
58. dakikada gol arayışlarını arttıran konuk ekipte ceza sahası içinde topu alan Batshuayi’nin atağında kaleci gole izin vermedi.
61. dakikada sağ kanattan Batshuayi’nin ceza sahasına girerek çektiği şutta top kaleci Ertaç’ı geçince Alex Teixeria göğsüyle topu ağlara gönderdi. 0-1
76. dakikada Güven’in ceza sahasına yaptığı ortada topu alan Batshuayi’nin ön direğe çıkarttığı topa dokunan Emirhan’ın vuruşunda meşin yuvarlak direkten döndü.
81. dakika ceza sahasına giren Tetteh’in Necip tarafından düşürülmesi sonrası yapılan itirazlar sonucu VAR’a giden hakem Zorbay Küçük penaltı noktasını gösterdi.
84. dakikada Adem Büyük'ün kullandığı penaltı atışında meşin yuvarlak kaleci Ersin’in solundan ağlara gitti. 1-1
89. dakikada Beşiktaş’ın atağında ceza sahasının hemen dışından Ghezzal’ın kullandığı serbest vuruşa yükselen Vida’nın kafa vuruşunda top direkten döndü. Dönen topu takip eden Batshuay’in volesinde top yine direğe çarparak auta çıktı.
Stat: Yeni Malatya
Hakemler: Zorbay Küçük xx, Ekrem Kan xx, İbrahim Bozbey xx
Yeni Malatyaspor: Ertaç xx, Sadık xx, Semih xx, Philip xx (Tetteh dk. 66), Mehdi xx, Hafez xx, Mustafa xx (Kenan dk. 88 ?), Azubuike xx, Aabid x (Mallan dk. 74 ?), Chouiar xx, Dicko xx (Adem dk. 66 xx)
Yedekler: Abdulsamed, Buğra, Mert, Jospin, Miraç, Muhahmed
Teknik Direktör: Marius Sumucia
Beşiktaş: Ersin xx, Rosier xx, Necip xx, Vida xx, Rıdvan xx, Josef xx (Atiba dk. 44 xx), Pjanic xx, Ghezzal xx, Teixeira xx (Güven dk. 66 x) Kenan xx (Emirhan dk. 66 x), Batshuayi xx
Yedekler: Emre, Montero, Oğuzhan, Gökhan, Can, Larin, Serdar
Teknik Direktör: Önder Karaveli
Goller: Adem (dk. 84 pen.) (Yeni Malatyaspor), Teixeria (dk. 61) (Beşiktaş)
Sarı kartlar: Adem, Hafez (Yeni Malatyaspor), Teixeira, Rıdvan (Beşiktaş)