Beşiktaş Mersin'den 3 puanla döndü
Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Atakaş Hatayspor'u 1-0 yenen Beşiktaş 3 maç aradan sonra 3 puan aldı.
25/12/2023
Mersin Stadı'nda oynanan mücadelede siyah beyazlılar Semih Kılıçsoy'un golüyle 1-0 öne geçti. 53. dakikada Omar Colley farkı ikiye çıkaran golü kaydetti.
Ev sahibi takımdan Armin Hodzic, 80. dakikada maçın sonucunu belirleyen golü attı: 1-2.
Bu sezon beklentilerin çok uzağında kalan Beşiktaş, 1 ay sonra deplasmanda galip geldi. Geçtiğimiz hafta Alanyaspor'a sahasında yenilen İstanbul ekibi, haftayı 29. puanla 5. sırada kapattı.
Galibiyet hasreti 5 maça çıkan Hatayspor ise 19 puanda kaldı.