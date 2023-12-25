Beşiktaş Mersin'den 3 puanla döndü

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Atakaş Hatayspor'u 1-0 yenen Beşiktaş 3 maç aradan sonra 3 puan aldı.

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25/12/2023

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Beşiktaş Mersin'den 3 puanla döndü

Mersin Stadı'nda oynanan mücadelede siyah beyazlılar Semih Kılıçsoy'un golüyle 1-0 öne geçti. 53. dakikada Omar Colley farkı ikiye çıkaran golü kaydetti. 

Ev sahibi takımdan Armin Hodzic, 80. dakikada maçın sonucunu belirleyen golü attı: 1-2. 

Bu sezon beklentilerin çok uzağında kalan Beşiktaş, 1 ay sonra deplasmanda galip geldi. Geçtiğimiz hafta Alanyaspor'a sahasında yenilen İstanbul ekibi, haftayı 29. puanla 5. sırada kapattı. 

Galibiyet hasreti 5 maça çıkan Hatayspor ise 19 puanda kaldı. 

25/12/2023 21:15
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TAGS: Beşiktaş Mersin’den 3 puanla döndü
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