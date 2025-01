Beşiktaş, Mert Günok'la 1 yılı opsiyonlu 3 yıllık yeni sözleşme imzaladı

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre başkan Serdal Adalı ve kaleci Mert Günok, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde bir araya gelerek yeni sözleşmeye imzayı attı.

Başkan Adalı, yeni dönemde Mert Günok'a başarılar diledi.

Siyah-beyazlı kulüple yeni sözleşme imzaladığı için çok mutlu olduğunu belirten Mert Günok ise şunları kaydetti:

"Bu güzide kulüpte iki yıl daha forma giyeceğim. Futbolu Beşiktaş’ta bırakma niyetim olduğunu daha önce belirtmiştim. İnşallah daha güzel günleri birlikte yaşayacağız. Yeni hocamıza da hayırlı olsun demek istiyorum. Hep beraber daha iyi bir Beşiktaş izleteceğiz. Futbolcular olarak hocamıza yardımcı olacağız. Taraftarlarımız bizi desteklemeye devam ediyor. Taraftarlarımıza daha başarılı bir futbol ve Beşiktaş izleteceğiz."

Mert Günok mutluluğunu taraftarlarla paylaştı

Tecrübeli kaleci, sosyal medya hesabından siyah-beyazlı camiaya yönelik yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Sevgili Beşiktaş ailem, en az 2 sene daha bu kutsal formayı giyecek olmaktan dolayı çok mutluyum. Geride bıraktığımız 3,5 yılda bazen siyahı bazen de beyazı hep birlikte yaşadık. Bu forma için ilk imzamı attığım gün, kulübümüze ve taraftarlarımıza karşı olan sorumluluğun ağırlığını biliyordum. Her antrenman ve her maça bu bilinçle çıkarak elimden geleni yapmaya gayret gösterdim. Büyük taraftarımızın önünde oynamak ve o sahaya sizin desteğinizle çıkmak benim için her zaman çok özel. Sizlere karşı sorumluluk duygum ve bu mantalitem, kulübümüzün armasını taşıdığım her an devam edecek. Şimdi yeniden başlamak ve daha güzel anıların içinde olmak için daha çok çalışma zamanı."