Beşiktaş mı Fenerbahçe mi? İşte muhtemel 11'ler...

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında derbi heyecanı yaşanacak. Beşiktaş, dev kapışmada Fenerbahçe'yi konuk edecek. İşte TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak mücadeleye ilişkin öne çıkan notlar...

Tüpraş Stadı'nda oynanacak derbi, saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

Dev maçı TRT Radyo 1'den naklen dinleyebilir, "Canlı Skor" farkıyla trtspor.com.tr'den anbean takip edebilirsiniz.

MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Mert, Onur, Necip, Colley, Umut, Salih, Gedson, Chamberlain, Muleka, Rebic, Aboubakar.

Fenerbahçe: Livakovic, Ferdi, Oosterwolde, Samet, Osayi, Crespo (İsmail), Fred, Szymanski, İrfan Can, Tadic, Dzeko.

Ligde çıktığı 14 maçın 8'ini kazanan, 2'sinde berabere kalan ve 4'ünden mağlup ayrılan Beşiktaş, hanesine 26 puan yazdırdı. Siyah-beyazlı takım, haftaya averajla 3. sırada girdi.

Beşiktaş, teknik direktör Rıza Çalımbay'ın göreve gelmesinin ardından çıktığı 3 maçta 7 puan elde etti. Beşiktaş, taraftarı önünde galip gelerek sarı-lacivertli ekiple arasındaki puan farkını 8'e indirerek şampiyonluk yarışına tutunmak istiyor.

Süper Lig'in geride kalan bölümünde 12 galibiyet ile birer beraberlik ve mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe ise haftaya 37 puan ve averajla 15. haftaya zirvede girmişti. Haftanın açılış maçında Yukatel Adana Demirspor'u 3-1 yenen Galatasaray, maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Sarı-lacivertli ekip, derbiden galip ayrılarak liderlik koltuğuna yeniden yerleşmeyi hedefliyor.

Beşiktaş'ta 4 eksik

Siyah-beyazlı takımda 4 futbolcu, sakatlıkları nedeniyle Fenerbahçe karşısında forma giyemeyecek.

Tedavileri devam eden Arthur Masuaku, Valentin Rosier, Milot Rashica ve Yakup Arda Kılıç, maç kadrosunda yer almayacak.

Sakatlıklarını atlatan Omar Colley, Rachid Ghezzal, Jean Onana, Eric Bailly ve Tayfur Bingöl ise kamp kadrosuna alındı.

Fenerbahçe'ye son 7 maçta yenilmedi

Beşiktaş, Fenerbahçe ile oynadığı son 7 derbide mağlup olmadı.

Siyah-beyazlı ekip, Fenerbahçe karşısında son yenilgisini 2019-2020 sezonunda yaşadı. Beşiktaş, 22 Aralık 2019'da Ülker Stadı'nda oynanan derbide sahadan 3-1 mağlup ayrıldı.

"Kara Kartal" 2019 Aralık'tan bu yana Fenerbahçe ile yaptığı maçlarda 3 galibiyet ve 4 beraberlik yaşadı.

Aboubakar'dan Fenerbahçe'ye 4 gol

Beşiktaş'ın Kamerunlu futbolcusu Vincent Aboubakar, Fenerbahçe'ye karşı oynadığı 5 derbide 4 kez fileleri havalandırdı.

Aboubakar, 2016-2017, 2020-2021 ve 2022-2023 sezonlarında toplam 5 kez Fenerbahçe derbisinde sahaya çıktı.

31 yaşındaki santrfor, bu maçların 3'ünde toplam 4 kez fileleri havalandırdı. Beşiktaş, Aboubakar'ın gol attığı bu derbilerde 2 galibiyet ve 1 beraberlik yaşadı.

Hasan Arat'ın ilk sınavı derbide

Beşiktaş'ta başkanlığa seçilen Hasan Arat, futbolda ilk maç heyecanını derbide yaşayacak.

Olağanüstü seçimli genel kurulda Serdal Adalı'yı geçerek siyah-beyazlı kulübün 35. başkanı olan Arat, bu görevdeki ilk maç sınavını taraftarının önünde Fenerbahçe'ye karşı verecek.

Becao ve Zajc forma giyemeyecek

Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisinde sakatlıkları bulunan Rodrigo Becao ve Miha Zajc forma giyemeyecek.

İyileşen Djiku'nun maç kadrosunda olması bekleniyor. Bu futbolcunun ilk 11'de olup olmayacağına ise maç saatinde karar verilecek.

Takımla birlikte çalışan Serdar Aziz ve Mert Hakan Yandaş'ın ise maç eksikleri bulunuyor. Bu futbolcuların maç kadrosunda olup olmayacakları ise belirsiz.

Crespo ve Samet sınırda

Fenerbahçe'de Beşiktaş maçı öncesinde 2 isim kart sınırında bulunuyor.

Trabzonspor, VavaCars Fatih Karagümrük ve EMS Yapı Sivasspor maçlarında sarı kart gören Samet Akaydın, Beşiktaş deplasmanında kart görmesi durumunda TÜMOSAN Konyaspor mücadelesinde takımını yalnız bırakacak.

Bitexen Antalyaspor, Yukatel Adana Demirspor ve VavaCars Fatih Karagümrük karşısında sarı kart gören Miguel Crespo da yarınki maç öncesinde sınırda olan diğer isim.

Kartal'ın değişmezleri Tadic ve Szymanski

Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'ın bu sezon bütün maçlarda forma verdiği isimler Dusan Tadic ve Sebastian Szymanski oldu.

Her iki oyuncu da lig ve Avrupa'da oynanan 25 maçta süre aldı.

Dusan Tadic ligde oynanan 14 maçta 6 gol atıp 5 asist yaparken, bu sezon bütün kulvarlarda 25 maçta 10 gol kaydedip 6 kez de takım arkadaşlarını golle buluşturdu.

Sebastian Szymanski'nin ise forma giydiği 25 maçta 10 golü ve 9 asisti bulunuyor. Polonyalı futbolcu, ligde boy gösterdiği 14 mücadelede 7 kez gol sevinci yaşarken 4 de asist yaptı.

Gözler Edin Dzeko'da

Fenerbahçe'nin bu sezon en golcü ismi olan Edin Dzeko, ligde 3 maç aradan sonra EMS Yapı Sivasspor filelerini havalandırarak gol sayısını 11'e çıkardı.

Teknik direktör İsmail Kartal'ın hücumda en güvendiği isimlerden olan 37 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş karşısında takımının hücumdaki en önemli kozu olacak.