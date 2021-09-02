Beşiktaş Miralem Pjanic ile anlaştı! Bu gece İstanbul'a geliyor

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, son olarak Miralem Pjanic'i kiralık olarak kadrosuna katmak için Barcelona'yla anlaştı. Yönetim, deneyimli yıldızı bu gece İstanbul'a getircek. | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş, Miralem Pjanic bombasını patlattı. Siyah-beyazlılar, Barcelona ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan Bosna Hersekli futbolcu ile anlaştı.

Beşiktaş yönetimi, Miralem Pjanic'i bu gece İstanbul'a getirecek.

60 MİLYONA TRANSFER OLMUŞTU

31 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz yıl 60 milyon Euro karşılığında Barcelona'ya transfer olmuştu.

Pjanic geçtiğimiz sezon 30 maçta görev almış takımına gol ya da asistlik katkı sağlayamamıştı.

.

Bu habere tepkiniz:



02/09/2021 19:24