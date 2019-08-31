Beşiktaş, Muhammed Elneny transferini resmen açıkladı

Beşiktaş Futbol Direktörü Ali Naibi, 27 yaşındaki Mısırlı orta saha oyuncusu Muhammed Elneny için kulübü Arsenal ve oyuncu ile anlaştıklarını söyledi.

Siyah-beyazlı futbol direktörü Naibi, TRT Spor'a yaptığı açıklamada, "Muhammed Elneny için kulübü ve oyuncuyla anlaştık. Bu akşam İstanbul'a gelecek. Sağlık kontrolünde problem çıkmaz ise 1 yıllık kiralık olarak sözleşme imzalayacağız. Çok değerli bir oyuncu. İngiltere Premier Lig'de son 3,5 yılda yaklaşık 100 maç oynadı. Medel'in yerini tecrübeli bir oyuncu ile doldurmamız gerekiyordu. Doğru bir hamle yaptığımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

"Denk bir gruba düştük"

Naibi, UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nda eşleştikleri Braga (Portekiz), Wolverhampton Wanderers (İngiltere), Slovan Bratislava (Slovakya) takımlarını da değerlendirerek, şunları kaydetti:

"Denk bir gruba düştük. İngiltere Premier Lig'de son yıllarda başarılı sonuçlar alan Wolverhampton'la eşleştik. Değerli oyuncuları var. Braga, sürekli Portekiz'in büyük kulüpleri Benfica, Porto ve Sporting Lizbon'un arasına girmeye çalışan bir ekip. Slovan Bratislava, Yunanistan ligi şampiyonu PAOK'u eleyerek geldi. Bu grupta başarılı olacağımıza inanıyorum."

Elneny, 2015-2016 sezonunun devre arasında İsviçre ekibi Basel'den İngiliz kulübü Arsenal'e transfer oldu. Son 3,5 sezondur Arsenal forması giyen Mısırlı ön libero, geride kalan sezonda 17 resmi maçta forma giydi.