Beşiktaş, Nadiem Amiri'yi gündemine aldı

Beşiktaş, orta sahaya takviye peşinde... Siyah-beyazlı ekip, Almanya Bundesliga temsilcisi Bayer Leverkusen forması giyen orta saha oyuncusu Nadiem Amiri için harekete geçti.

Beşiktaş, Josef de Souza'nın sakatlığı sonrası Valerien Ismael'in orta sahaya takviye istemesi üzerine transfer görüşmelerini hızlandırdı.

Siyah-beyazlılar, Bayer Leverkusen'le sözleşmesi 2024'te sona erecek 25 yaşındaki Nadiem Amiri'yi gündemine aldı.

2019 yılında Hoffenheim'dan Bayer Leverkusen'e 9 milyon Euro bonservisle transfer olan Amiri, 5 kez Alman Milli Takım formasını giydi. Kariyerinde resmi 298 karşılaşmaya çıkan Amirı, 32 gol atıp, 28 asist yaptı.

Geçen sezon kiralık olarak Genoa'da oynayan Nadiem Amiri, İtalyan temsilcisinde 13 maçta 1 asist yaptı.

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06/08/2022 21:26