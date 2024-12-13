Beşiktaş, Norveç deplasmanından puansız dönüyor

Aspmyra Stadı'nda oynanan karşılaşmada siyah-beyazlı takımın golünü Gedson Fernandes atarken, ev sahibi takımın gollerini ise Philip Zinckernagel ve Luras Bjortuft kaydetti.

Ligde 2 galibiyet ve 4 mağlubiyeti olan Beşiktaş, 6 puanda kaldı. Bu kulvarda son iki karşılaşmasını kaybeden siyah-beyazlılar, 36 takımın bulunduğu ligde haftayı 28. sırada kapattı.

Bodo/Glimt ise puanını 10'a yükselterek 13. sıraya çıktı.

İlk yarı

11. dakikada Rafa Silva'nın ceza sahasına şişirdiği topa Emirhan Topçu kafayla vurdu, meşin yuvarlak yandan auta gitti.

17. dakikada Onur Bulut ceza sahası dışının sağ çaprazından şutunu çekti, meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

21. dakikada Beşiktaş 1-0 öne geçti. Zaynutdinov'un soldan ortasında, arka direkte Gedson Fernandes'in kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi.

26. dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Orta sahadan kaptığı topla hızla ilerleyerek sol çaprazdan ceza sahasına giren Rafa Silva'nın kalecinin üzerinden aşırttığı top, son anda savunmanın müdahalesiyle kornere gitti.

37. dakikada ev sahibi ekip skoru 1-1 yaptı. Ersin Destanoğlu'nun oyun başlatırken attığı topu kapan Bjorkan'ın soldan ceza sahasına girerek içeri çevirdi. Savunmanın uzaklaştıramadığı topu önünde bulan Zinckernagel, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

44. dakikada Bodo/Glimt 2-1 öne geçti. Sol taraftan kullanılan köşe vuruşunda, ceza sahasında seken topu arka direkte Bjortuft tamamladı.

Norveç, ekibi maçın ilk yarısını 2-1 önde bitirdi.

İkinci yarı

66. dakikada ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Zinckernagel'in şutunda, top üstten dışarı gitti.

76. dakikada Onur Bulut'un pasıyla ceza sahasının sağ çaprazında topla buluşan Semih Kılıçsoy'un sert şutunda, meşin yuvarlak uzak kale direğinin yanından auta çıktı.

85. dakikada Maatta'nın pasıyla altıpasın sol çaprazında topu önünde bulan Saltnes'in vuruşunda, meşin yuvarlak uzak kale direğinin dibinden auta gitti.

89. dakikada Salih Uçan'ın ceza yayı üzerinden şutunda, meşin yuvarlak kalecide kaldı.

Bodo/Glimt, karşılaşmayı 2-1 kazandı.

Beşiktaş'ın Avrupa golcüsü Gedson Fernandes

Bodo/Glimt karşılaşmasında Beşiktaş'ın golünü atan Gedson Fernandes, bu sezonki 8 golünün 5'ini Avrupa'da kaydetti.

Portekizli futbolcu, UEFA Avrupa Ligi'nde Olimpik Lyon ve Bodo/Glimt maçlarında birer kez ağları havalandırdı.

UEFA Avrupa Ligi elemesinde Lugano ile oynanan maçlarda 3 gol atarak takımının lig aşamasına yükselmesinde önemli pay sahibi olan Gedson Fernandes, Süper Lig'de ise Sivasspor, Trabzonspor ve Kayserispor maçlarında birer kez topu ağlarla buluşturdu.

Ersin Destanoğlu'ndan hata

Karşılaşmada Bodo/Glimt'in ilk golü, Beşiktaş kalecisi Ersin Destanoğlu'nun hatası sonucunda geldi.

Teknik sorumlu Serdar Topraktepe'nin Mert Günok'un yerine tercih ettiği Ersin Destanoğlu, maçın 37. dakikasında topu eliyle oyuna sokmak istedi. Ersin'in attığı top takım arkadaşı Svensson'un yerine rakip oyuncu Bjorkan'a geldi. Bu futbolcu da topunun pasında ise Zinckernagel ceza sahasına topu ağlarla buluşturdu.

Beşiktaş'ın Bodo/Glimt'e karşı yüzü gülmüyor

Norveç ekibi Bodo/Glimt'le tarihinde 5. kez karşılaşan Beşiktaş, sarı-siyahlı rakibine karşı sadece 1 galibiyet alabildi.

Bodo/Glimt'le ilk kez 2004 yılında o zamanki adı UEFA Kupası olan organizasyonun 1. turunda karşı karşıya gelen Beşiktaş deplasmanda rakibiyle 1-1 berabere kalırken, İstanbul'daki rövanşı 1-0 kazandı.

Siyah-beyazlı ekip geçen sezon ise UEFA Konferans Ligi grup aşamasında karşılaştığı rakibine hem Türkiye hem de Norveç'teki maçta yenildi.

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Kaleyi Mert Günok yerine Ersin Destanoğlu'nu emanet eden Topraktepe, sarı kart cezalısı Arthur Masuaku'nun yenine Bahtiyor Zaynutdinov'a forma verdi.

Özel sebepler nedeniyle Norveç'e getirilmeyen Milot Rashica'nın yokluğunda Onur Bulut'a şans veren siyah-beyazlı çalıştırıcı, sakatlığı bulunan Ciro Immobile'nin yerine de Semih Kılıçsoy'u görevlendirdi. Topraktepe, orta sahada yedeğe çektiği Salih Uçan'ın yerine ise Cher Ndour'a şans tanıdı.

Beşiktaş müsabakaya, Ersin Destanoğlu, Jonas Svensson, Tayyip Talha Sanuç, Emirhan Topçu, Bahtiyor Zaynutdinov, Al Musrati, Cher Ndour, Onur Bulut, Gedson Fernandes, Rafa Silva ve Semih Kılıçsoy 11'yle çıktı.

Yedek kulübesi 6 genç futbolcu

Norveç deplasmanına sakat ve cezalı oyuncularından yoksun gelen Beşiktaş'ın yedek kulübesinde çok sayıda genç futbolcu yer aldı.

Siyah-beyazlılarda yedek kulübesinde Mert Günok, Salih Uçan, Joao Mario, Ernest Muçi, Jean Onana gibi tecrübeli isimlerin yanı sıra Göktuğ Baytekin, Yakup Arda Kılıç, Fahri Kerem Ay, Serkan Emrecan Terzi, Mustafa Hekimoğlu, Arda Berk Özüarap gibi altyapı çıkışlı oyuncular görev bekledi.

Zaynutdinov, bu sezon ilk kez ilk 11'de

Beşiktaş'ın Kazak futbolcusu Bahtiyor Zaynutdinov, bu sezon ilk kez bir karşılaşmaya ilk 11'de başladı.

Kazak futbolcu, bu sezon Süper Lig'de 4 karşılaşmada sonradan oyuna dahil olmuştu.

Bahtiyor Zaynutdinov, ayrıca bu sezon ilk kez bir Avrupa kupası maçında sahaya çıktı.

Beşiktaşlı taraftarlardan destek

Beşiktaşlı taraftarlar, soğuk Bodo deplasmanında takımlarını yalnız bırakmadı.

Taraftarlar, maç öncesinde takımın kaldığı otele giderek oyunculara destek oldu.

Yaklaşık 150 siyah-beyazlı taraftarlar, daha sonra stada gelerek kendilerine ayrılan tribünde takımlarını destekledi.

Beşiktaş Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe: Ersin, Avrupa'da iyi maçlar çıkardı. O da bizim kalecimiz

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Topraktepe, "Ersin, Avrupa'da iyi maçlar çıkardı. O da bizim kalecimiz. Oynadığı zaman da Beşiktaş'ı iyi temsil ediyor. Bugün öyle karar verdik, maçta da elinden geleni yaptı." diye konuştu.

Bazı oyuncuların fiziksel anlamda hazır olmadığını ve bu nedenle kadroda değişiklikler yaptığını söyleyen siyah-beyazlı teknik adam, "Salih uzun süre sonra iki maç üst üste 11'de oynadı. Maçların arasında çok süre yoktu, 3-4 gün vardı. Bazı ufak sıkıntıları vardı. 11 başlatmamamız gerektiğini düşündük. Yavaş yavaş takım içine gireceğini söylemiştim. Muçi de sakatlıktan yeni çıktığı için doktorlar 35 dakika oynayabileceğini söyledi. Bazı oyuncularımızın fiziksel sıkıntıları nedeniyle böyle bir karar verdik." değerlendirmesinde bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Topraktepe, "Oyun istediğimiz gibi başladı. Oyuncularımız 35 dakika bütün planımıza uydu. Golü de bulduk. İkinci golü de bulabilirdik. Rafa Silva'nın karşı karşıya bir pozisyonu ve iki net pozisyonumuz daha vardı. Bunları yapsak rakip demoralize olabilirdi ve biz ilk yarıya galip girebilirdik. Duran top ve atağa çıkarken yakalandığımız pozisyonla 2-1 mağlup içeri girdik. İkinci yarıya iyi başlamak istedik. İlk 15 dakika istediklerimizi yapamadık. Son dakikalarda pozisyonlar da bulduk ama olmadı. İki takım da iyi mücadele etti." ifadelerini kullandı.

UEFA Avrupa Ligi'nde Athletic Bilbao ve Twente maçlarının kaldığını hatırlatan Topraktepe, bu müsabakalarda alacakları 4 puanın play-off aşamasına kalmalarına yetebileceğini sözlerine ekledi.

Bodo/Glimt Teknik Direktörü Kjetil Knutsen: Gedson Fernandes ve Rafa Silva'ya karşı oynamak kolay değildi

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Knutsen, "Çok güzel bir maç oldu. 2024'ün son maçı olması nedeniyle güzel bir kapanış yaptık. İyi bir bitiş yaptığımız için memnunum." dedi.

Karşılaşmada çok gol şansı bulduklarını dile getiren Kjetil Knutsen, "Bulduğumuz fırsatları sonuçlandırabilirdik. Zor bir takıma karşı oynadık. Gedson Fernandes ve Rafa Silva'ya karşı oynamak kolay değildi. Beşiktaş kadrosunun biraz farklı olduğunu gördük. Beşiktaş önemli bir takım. Ellerindeki oyuncular arasından en mantıklı ve uygun kadroyu sahaya sürdüler. Biz de her zamanki gibi oynamaya çalıştık." değerlendirmesinde bulundu.