Beşiktaş, orta saha oyuncusu Al-Musrati'yi Monaco'ya kiraladı

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, profesyonel futbolcumuz Almoatasembellah Ali Mohamed Al Musrati'nin 2024-2025 sezonu sonuna kadar geçici transferi hususunda AS Monaco Football Club ve oyuncuyla anlaşmaya varmıştır. Yapılan anlaşmaya göre AS Monaco Football Club'ın satın alma opsiyonu bulunmaktadır. Ayrıca oyuncunun 2024/2025 sezonu sonuna kadar ücreti AS Monaco Football Club tarafından karşılanacaktır." ifadelerine yer verildi.

Siyah-beyazlılarda bu sezon tüm kulvarlarda 25 kez forma giyen Libyalı futbolcu, 2 gol kaydetti.