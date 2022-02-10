Beşiktaş penaltılarla turladı

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda normal süresi ve uzatma bölümü 0-0 biten maçta Göztepe'ye penaltılarda 3-1 üstünlük kurarak çeyrek finale yükseldi.

Geçtiğimiz hafta sonu Spor Toto Süper Lig'de kendi evinde Fraport TAV Antalyaspor ile 0-0 berabere kalan Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale kalmayı başardı.

Normal süresi ve iki uzatma devresi golsüz eşitlikle geçilen karşılaşmada Beşiktaş, Göztepe'yi penaltılarla eledi.

Seri penaltı atışlarında Beşiktaş'ta Batshuayi, Atiba ve Vida vuruşları gole çevirdi. Siyah-beyazlı ekipte ilk atışı kullanan Pjanic ise gol bulamadı.

Göztepe'de ise sadece Wilker Angel penaltı atışından gol bulurken; Di Santo, Berkan Emir ve Lourency atışları değerlendiremedi.

Beşiktaş, penaltılada yakaladığı 3-1'lik galibiyet ile turlamayı başardı.

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10/02/2022 22:39