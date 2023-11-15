Beşiktaş, Rachid Ghezzal ile vedalaşabilir

Beşiktaş'ın 2020-21 sezonunda kiraladığı ve 1 yıl sonra 3 milyon euro karşılığında bonservisini aldığı Rachid Ghezzal'ın sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.



Öte yandan Rachid Ghezzal ile devre arasında ayrılık ihtimali belirdi.

Son dönemde yaşadığı sakatlıklarla manşetleri süsleyen Rachid Ghezzal, 4 dakika sahada kaldığı Başakşehir maçında da sakatlanarak ikinci yarıya çıkamadı.

KREDİSİNİ BÜYÜK ÖLÇÜDE TÜKETTİ



Milliyet'in haberine göre son yaşananların ardından Rachid Ghezzal kredisini büyük ölçüde tüketti. Deneyimli futbolcuyla kendini toparlayamaması halinde devre arasında yolların ayrılabileceği vurgulandı.



Sözleşmesinde +1 yıl opsiyonu bulunan Rachid Ghezzal'ın eski günlerine dönmesi halinde durumunun değerlendirileceği aktarıldı.



Bu sezon ligde ve Avrupa'da 11 maça çıkıp 538 dakika süre alan Rachid Ghezzal 1 gol, 3 asistlik katkı verdi.