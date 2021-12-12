Spor Toto Süper Lig’in 16’ncı haftasında Beşiktaş sahasında Yukatel Kayserispor’u konuk etti.

Vodafone Park’ta saat 19.00’da başlayan karşılaşmada Ali Şansalan düdük çaldı. Şansalan’ın yardımcılıklarını Bahtiyar Birinci ve Samet Çavuş üstlendi.

Siyah-beyazlı ekipte, Yukatel Kayserispor maçında takımın başında Beşiktaş U19 Takımı Teknik Direktörü Önder Karaveli çıktı. Teknik direktör Sergen Yalçın ile yolların ayrılmasının ardından hafta ortasında takımın başında idmanlarda yer alan Karaveli, Kayserispor maçında takımın başında yer aldı.

Beşiktaş’ta teknik sorumlu Önder Karaveli, Borussia Dortmund maçının 11’inde 7 değişikliğe giderek Kayserispor mücadelesine çıktı. Karaveli, savunmada Necip Uysal’ın yerine Rosier, Welinton’un yerine Serdar Saatçı, Montero’nun yerine Vida ve Umut Meraş’ın yerine ise Rıdvan Yılmaz’ı görevlendirdi. Orta alanda cezalı olan Josef ve Mehmet Topal’ın yerine Atiba ve Pjanic, hücum hattının sağında ise Kenan Karaman’ın yerine Rachid Ghezzal forma giydi. Kaleyi Ersin Destanoğlu’na emanet eden Önder Karaveli, savunma dörtlüsünü; Rosier, Serdar Saatçı, Vida ve Rıdvan Yılmaz’dan oluşturdu. Orta alanda Atiba, Can Bozdoğan ve Miralem Pjanic’i sahaya süren Karaveli, hücum hattının sağında Ghezzal, solunda Larin’i tercih etti. Önder Karaveli’nin hücum hattındaki tercihi ise Michy Batshuayi oldu.

38. dakikada Yukatel Kayserispor 1-0 öne geçti. Onur Bulut'un sağdan yaptığı ortaya altı pas üstünde iyi yükselen Thiam düzgün bir kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 1-0

45. dakikada Beşiktaş skoru eşitledi. Serdar Saatçı'nın rakip yarı alanın ortasından ceza sahasına gönderdiği uzun topu Larin sol çaprazdan kafa vuruşuyla gole çevirdi: 1-1

İlk yarı 1-1 sona erdi.

71. dakikada Kayserispor 2-1 öne geçti. Larin'in rakip yarı alanda kaptırdığı top sonrası beş kişiyle hızlı atağa çıkan Kayserispor'da İbrahim Akdağ, Ramazan'la yaptığı duvar pası sonucu sağ çaprazdan içeri sokuldu. Kale alanına doğru sert kestiği topa Ersin'den önce Thiam dokundu: 1-2

84. dakikada Batshuayi skora denge getirdi. Kayserispor yarı alanında iyi pas yapan Beşiktaş'ta Oğuzhan'dan topu alan Güven Yalçın, ceza alanı sol çaprazındaki Batshuayi'yi gördü. Bir anda savunma arkasında bomboş kalan Batshuayi karşı karşıya pozisyonda ayak içiyle yerden bir vuruşla topu Lung'un altından ağlarla buluşturdu: 2-2

89. dakikada Beşiktaş 3-2 öne geçti. Kayserispor'un Thiam'la sol kanattan geliştirdiği atakta Ersin'in kurtardığı top sonrası bu kez Beşiktaş sağ kanattan hızlı atağa çıktı. Güven'den pası alan Batshuayi sağdan içeri girdi ve şık hareketlerle önünü açıp çaprazdan yakın köşeye doğru yerden çok sert vurdu: 3-2

90+6'da Beşiktaş Güven ile 4-2 öne geçti. Kayserispor'un tüm hatlarıyla yüklendiği anda kendi yarı alanında topu kapan Beşiktaş'ta Güven hızla ileri taşıdığı topu solundaki Batshuayi'ye gönderdi. Belçikalı yıldızın ara pasıyla ceza alanına giren Güven Yalçın, karşı karşıya pozisyonda ayak içiyle yerden bir vuruşla farkı ikiye çıkaran golü kaydetti: 4-2

90 dakika sonunda kazanan Beşiktaş, ligde 15 Ekim'den bu yana devam eden galibiyet hasretine de son vermiş oldu. Siyah beyazlılar bu sonucun ardından 24 puanla 7. sıraya yükseldi. Kayserispor ise 19 puanla 14. sırada kaldı.

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12/12/2021 20:13