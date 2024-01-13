Beşiktaş, Santos'la çıktığı ilk maçta galip

Trendyol Süper Lig'de Beşiktaş, yeni teknik direktörü Fernando Santos'la çıktığı ilk maçta VavaCars Fatih Karagümrük'ü 3-0 yendi. Evindeki 3 maçlık mağlubiyet serisini bitiren siyah beyazlılarda genç Semih, bu haftayı da boş geçmedi.

Tüpraş Stadı'nda oynanan 20. hafta mücadelesinin ilk yarısından gol sesi gelmedi.

İkinci yarıda baskısını artıran ev sahibi Beşiktaş, son haftalarda yıldızı parlayan genç oyuncusu Semih Kılıçsoy'un 62. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. Böylece 18 yaşındaki Semih, üst üste 4 maçta da gol atma sevinci yaşadı.

3. dakika sonra Milot Rashica ile fileleri sallayan siyah-beyazlı ekip, skoru 2-0 yaptı. Karşılaşmanın skorunu 90+2'de Beşiktaş'tan Gedson Fernandes ilan etti: 3-0

Yeni teknik direktörü Fernando Santos ile çıktığı ilk karşılaşmadan galip ayrılan Beşiktaş, puanını 35'e çıkardı. Siyah-beyazlılar, sahasındaki 3 maçlık mağlubiyet serisine de son verdi.

Şota Arveladze yönetimindeki Fatih Karagümrük ise 20 puanlda kaldı.

Bu arada Beşiktaş'ta Bosna Hersekli futbolcu Amir Hadziahmetovic, maçın 15. dakikasında sakatlanarak oyundan çıktı. Amir'in yerine Demir Ege Tıknaz oyuna dahil oldu.

MAÇIN ÖNEMLİ ANLARI...

2. dakikada rakibini çalımlayarak soldan ceza sahasına giren Semih Kılıçsoy'un çaprazdan şutunda, kaleci Emre Bilgin topu kornere çeldi.

6. dakikada soldan ceza sahasına giren Semih Kılıçsoy'un ortasında Cenk Tosun'un arkaya indirdiği topu kontrol eden Rashica'nın sol ayağıyla şutunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

16. dakikada Salih Uçan'ın ara pasında ceza sahası içinde kaleci Emre Bilgin'le karşı karşıya durumda Cenk Tosun'un bekletmeden şutunda, top üstten auta çıktı.

37. dakikada Salih Uçan'ın rakip yarı sahanın ortalarından soldan ortasına penaltı noktasında Cenk Tosun'un tek vuruşunda, meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü. Atağın devamında Salih'in sağdan orta şut karışımı vuruşunda, kaleci Emre Bilgin son anda meşin yuvarlağı kornere çeldi.

38. dakikada Rashica'nın soldan kullandığı kornerde top, arka direkte Salih Uçan'ın önünde kaldı. Salih'in kontrol ettikten sonra vuruşunda çizgi üzerinde Kourbelis, meşin yuvarlağı kornere uzaklaştırdı.

44. dakikada hızlı gelişen VavaCars Fatih Karagümrük atağında Can Keleş'in soldan ortasında Lasagna'nın vuruşunda, kaleci Mert Günok topu ayaklarıyla oyun alanına çeldi.

Aynı dakikada Dresevic'in hatalı pasında orta saha çizgisinde topu kapan Fernandes, meşin yuvarlağı ceza sahasına kadar sürerek kaleci Emre Bilgin'le karşı karşıya kaldı. Portekizli oyuncunun şutunda, Emre Bilgin topu son anda çeldi.

İlk yarı, golsüz tamamlandı.

50. dakikada Mert Günok'un uzun pasıyla rakip yarı sahanın ortalarında topla buluşan Semih Kılıçsoy'un 2 rakibini ekarte ettikten sonra ceza yayı üzerinden yerden sert şutunda, meşin yuvarlak direk dibinden auta gitti.

GOL: 62. dakikada Beşiktaş öne geçti. Salih Uçan'ın ceza yayından şutunda rakipten seken top, ceza sahası sağ çaprazında Semih Kılıçsoy'un önünde kaldı. Genç oyuncunun sağına çekerek dar açıdan yakın direğe şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

GOL: 65. dakikada siyah-beyazlı ekip farkı 2'ye çıkardı. Semih Kılıçsoy'un pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Rashica'nın şutunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 2-0.

GOL: 90+2. dakikada Beşiktaş, skoru 3-0'a taşıdı. Ghezzal'ın savunma arkasına pasına hareketlenen ve kaleciyle karşı karşıya kalan Rebic, meşin yuvarlağı daha müsait durumda bulunan Fernandes'e çıkardı. Fernandes, topu boş kaleye gönderdi.

Karşılaşma, Beşiktaş'ın 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Stat: Tüpraş

Hakemler: Mert Güzenge, Serkan Olguncan, Bahtiyar Birinci

Beşiktaş: Mert Günok, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Zaynutdinov, Umut Meraş, Hadziahmetovic (Dk. 15 Demir Ege Tıknaz), Rashica (Dk. 75 Ghezzal), Salih Uçan (Dk. 81 Necip Uysal), Fernandes, Semih Kılıçsoy (Dk. 81 Rebic), Cenk Tosun (Dk. 75 Muleka)

VavaCars Fatih Karagümrük: Emre Bilgin, Biraschi, Salih Dursun, Dresevic, Levent Mercan, Rohden, Kourbelis (Dk. 76 Paoletti), Güven Yalçın, Eysseric (Dk. 90 Adnan Uğur), Can Keleş (Dk. 76 Bertolacci), Lasagna (Dk. 68 Serdar Dursun)

Goller: Dk. 62 Semih Kılıçsoy, Dk. 65 Rashica, Dk. 90+2 Fernandes (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Dk. 25 Demir Ege Tıknaz, Dk. 40 Zaynutdinov, Dk. 84 Fernandes (Beşiktaş)