Beşiktaş, Semih Kılıçsoy'un dublesiyle kazandı

Mücadele 2-0 siyah-beyazlı takım lehine sona erdi. Maçta galibiyet golleri; 44. ve 62. dakikalarda Semih Kılıçsoy'dan geldi.

Bu sonuçla birlikte Beşiktaş, puanını 39'a yükselterek 3. sıraya yükseldi. 37 puanlı Trabzonspor ise 4. sıraya geriledi.

Beşiktaş, Süper Lig'de 3 maçlık gol hasretine Trabzonspor karşısında son verdi ve 3 maç aranın ardından kazandı.

SEMİH KILIÇSOY FARKI

Beşiktaş'ın genç yıldız adayı Semih Kılıçsoy bir kez daha sahne aldı.

Maçta duble yapan Semih, bu sezon 11. Süper Lig maçında 7 gole ulaştı. Hücum oyuncusu bir de asist yaptı.