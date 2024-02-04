Beşiktaş, Semih Kılıçsoy'un dublesiyle kazandı

Süper Lig’in 23. haftasında Beşiktaş, evinde Trabzonspor ile karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar, Semih Kılıçsoy'un 2 golüyle maçı 2-0 kazandı.

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04/02/2024

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Beşiktaş, Semih Kılıçsoy'un dublesiyle kazandı

Mücadele 2-0 siyah-beyazlı takım lehine sona erdi. Maçta galibiyet golleri; 44. ve 62. dakikalarda Semih Kılıçsoy'dan geldi. 

Bu sonuçla birlikte Beşiktaş, puanını 39'a yükselterek 3. sıraya yükseldi. 37 puanlı Trabzonspor ise 4. sıraya geriledi. 

Beşiktaş, Süper Lig'de 3 maçlık gol hasretine Trabzonspor karşısında son verdi ve 3 maç aranın ardından kazandı. 

SEMİH KILIÇSOY FARKI

Beşiktaş'ın genç yıldız adayı Semih Kılıçsoy bir kez daha sahne aldı. 

Maçta duble yapan Semih, bu sezon 11. Süper Lig maçında 7 gole ulaştı. Hücum oyuncusu bir de asist yaptı. 

04/02/2024 21:35
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TAGS: Beşiktaş, Semih Kılıçsoy’un dublesiyle kazandı
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