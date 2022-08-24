Beşiktaş, Siriki Dembele transferini bitiriyor

Premier Lig ekibi Bournemouth‘un sol kanat oyuncusu Siriki Dembele ile yapılan görüşme olumlu sonlandı.

25 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş’ın sezon sonuna kadar kiralama teklifini kabul etti.

Bournemouth ile henüz anlaşma sağlanamadı. Beşiktaş, Dembele’nin kiralık gitmesine onay veren İngiliz ekibi ile satın alma opsiyonu konusunda görüşmeye devam ediyor.

Ocak ayında 2.6 milyon Euro karşılığında Peterborough United’den Bournemouth’a transfer olan Dembele, İngiliz ekibi ile çıktığı 13 maçta 2 gol attı, 1 asist yaptı.

Bu sezon Premier Lig’e yükselen Bournemouth’ta forma şansı bulamayan Fil Dişi asıllı İskoç futbolcu, Peterborough United’da geçirdiği 4 sezonda 147 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 30 gol atan Dembele, 30 da asist yaptı.

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24/08/2022 15:23