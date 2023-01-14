Beşiktaş son nefeste galip

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş, 1. dakikada 1-0 geriye düştüğü maçta uzatmada attığı golle Arabam.com Konyaspor'u deplasmanda 2-1 yendi. Bu sonuçla siyah-beyazlılar, galibiyet serisini 3 maça çıkardı.

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanan müsabakada ev sahibi Arabam.com Konyaspor, ilk dakikada öne geçti. Beşiktaş'ın sağ beki Valentin Rosier'in gönderdiği geri pasta siyah-beyazlıların kalecisi Mert Günok topu uzaklaştırmak isterken ayağının altıdan geçen top kaleye doğru yöneldi. Deneyimli kalecinin tüm müdahalesine rağmen top ağlarla buluştu: 1-0

Mücadelenin ilk yarısı bu skorla tamamlandı.

67. dakikada Beşiktaş, Cenk Tosun'un attığı gol ile beraberliği yakaldı. Sol kanatta Arthur Masuaku'nun kaptığı top sonrası Georges-Kevin N'Koudou'nun pasında topla buluşan Gedson Fernandes kaleye sırtı dönükken topuk pasıyla topu Cenk Tosun'a aktardı. Cenk gelişine yaptığı plase vuruşunda topu sağ köşeye kaleci Erhan Erentürk'ün uzanamayağı noktaya gönderip ağlarla buluşturdu: 1-1

Konuk Beşiktaş, 90+5 Josef de Souza ile 2-1 öne geçti. Kalan sürede başka gol olmadı ve siyah-beyazlılar sahadan 3 puanla ayrıldı.

3 maçlık aradan sonra deplasmanda kazanma başarısı gösteren Beşiktaş, puanını 32'ye yükselterek zirve takibini sürdürdü. Ev sahibi Arabam.com Konyaspor ise 27 puanda kaldı.

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14/01/2023 17:17