Beşiktaş sonradan açıldı

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş 1-0 geriye düştüğü maçta Mondihome Kayserispor'u 2-1 mağlup etti. Kayserispor bu sezon ilk yenilgisini aldı.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Mondihome Kayserispor'u konuk etti. Siyah beyazlılar maçı 2-1 kazandı.

Beşiktaş'a galibiyeti getiren goller 56. dakikada Vincent Aboubakar ve 62. dakikada Alex Oxlade-Chamberlain kaydetti.

Geçen hafta Trabzonspor'a 3-0 mağlup olan Beşiktaş, Kayserispor galibiyetiyle puanını 10'a çıkardı.

Bu sezon ilk yenilgisini alan Mondihome Kayserispor ise 9 puanda kaldı.

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

14. dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Ceza sahası dışı sağ çaprazda topla buluşan Onur Bulut, meşin yuvarlağı Aboubakar ile buluşturmak istedi. Kayserispor savunmasından seken topu Ghezzal önünde buldu. Cezayirli oyuncunun rakibindensıyrılıp ceza sahası içi sağ çaprazdan çektiği şutta meşin yuvarlak kaleci Bilal Bayazıt'tan döndü.

21. dakikada Eric Bailly'nin pasında sağ kanatta topla buluşan Onur Bulut, ceza sahasına ortaladı. Bailly'nin altıpas çizgisi üzerinden yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

41. dakikada Ghezzal'ın ceza yayının biraz gerisinden kullandığı serbest vuruşta top baraja takıldı. Cezayirli oyuncunun dönen topa yaptığı sert vuruş sonrası meşin yuvarlak yandan auta gitti.

45+3 Ghezzal'ın soldan kullandığı kornerde Cenk Tosun kafayla topa vurdu. Meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz tamamlandı.

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

GOL 47. dakikada Mondihome Kayserispor öne geçti. Ramazan Civelek'in soldan kullandığı kornerde ceza sahası içinde Jeanvier, meşin yuvarlağı arka direğe indirdi. Mane'nin arka direkte yaptığı kafa vuruşunda top filelerle buluştu: 0-1.

GOL 56. dakikada Beşiktaş beraberliği yakaladı. Ghezzal'ın sağdan kullandığı kornerde ceza sahası içinde kafayla topa vuran Aboubakar, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1.

GOL 62. dakikada siyah-beyazlılar öne geçti. Salih Uçan'ın uzun pasında savunmanın arkasına sarkan Chamberlain, topu şık bir şekilde kontrol etti. İngiliz oyuncu, ceza sahası içi sağ çaprazından yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-1.

77. dakikada Beşiktaş gole çok yaklaştı. Aboubakar'ın pasında savunma arkasına sarkan Cenk Tosun, kaleciyi geçtikten sonra topu Rashica'ya aktardı. Kosovalı oyuncunun şutunu Kayserispor savunması çıkardı.

90+6. dakikada Rashica, sol çaprazdan ceza sahası içine girdi ve şutunu çekti. Kaleci Bilal Bayazıt, topu kurtardı.

Müsabaka, ev sahibi ekibin 2-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.