Beşiktaş tek golle kazandı
29/12/2022
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Adana Demirspor'u tek golle mağlup etti.
Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş ile Adana Demirspor kozlarını paylaştı.
Siyah beyazlılar, 14. dakikada Arthur Masuaku'nun attığı golle karşılaşmayı 1-0 kazandı.
Bu galibiyetle Beşiktaş puanını 26'ya çıkardı. 11 maç sonra kaybeden Adana Demirspor ise 27 puanda kaldı.
Ligin 17. haftasında Beşiktaş, Kasımpaşa'yı konuk edecek. Adana Demirspor ise İstanbulspor'u ağırlayacak.
Beşiktaş'ta Valentin Rosier gördüğü sarı kartın ardından Kasımpaşa maçı öncesi cezalı duruma düştü.
İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI
GOL 14. dakikada Beşiktaş 1-0 öne geçti. Ceza sahası dışı sol çaprazından kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Masuaku şık bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0
27. dakikada sol taraftan Belhanda'nın kullandığı köşe vuruşunda Ndiaye topa kafayla vurdu, kaleci Mert son anda meşin yuvarlağın kaleye girmesini önledi.
40. dakikada N'Koudou'nun soldan çizgiye inerek içeri çevirdiği top kaleciyi geçerek arka direkteki Cenk Tosun'un önüne düştü, Cenk'in kaleye göndermek istediği meşin yuvarlak diğer direkteki Weghorst'a gitti ama Hollandalı oyuncunun kafa vuruşunda top auta çıktı.
45+2. dakikada sol taraftan kullanılan kornerde ceza sahasına gelen topu Tayyip Talha Sanuç kafayla kaleye gönderdi, kaleci Ertaç gole izin vermedi.
Karşılaşmanın ilk yarısını Beşiktaş 1-0 önde tamamladı.
İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI
53. dakikada Masuaku'nun uzun topuyla soldan çizgiye inen N'Koudou'nun yerden çevirdiği topa Weghorst kayarak vurdu, meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.
58. dakikada Emre Akbaba'nın pasıyla soldan ceza sahasına giren Onyekuru'nun pasında Gulbrandsen kaleciyle karşı karşıya pozisyonda vurdu, top yandan auta gitti.
68. dakikada Yusuf Sarı'nın ceza sahası dışı sağ çaprazdan şutunda meşin yuvarlak üst direkten döndü.
78. dakikada Beşiktaş ceza sahasına gönderilen uzun topu Welinton ve Josef de Souza uzaklaştıramadı. Meşin yuvarlağı önünde bulan Onyekuru'nun ceza sahası dışından şutunda, top kalecide kaldı.
Beşiktaş karşılaşmayı 1-0 kazandı.