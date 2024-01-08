Beşiktaş teknik direktörüne kavuşuyor

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Fernando Santos bu akşam 20.30'da İstanbul'a gelecek. Portekizli teknik adam için yarın 12.00'de Tüpraş Stadyumu'nda imza töreni düzenlenecek.

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08/01/2024

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Beşiktaş teknik direktörüne kavuşuyor

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bugün 20.30'da yardımcılarıyla birlikte İstanbul'a gelecek Portekizli teknik adam, yarın 12.00'de Tüpraş Stadyumu'nda Başkan Hasan Arat'ın da katılacağı törende sözleşme imzalayacak.

Daha sonra Santos ve ekibine Beşiktaş Müzesi'ni gezdirecek başkan Hasan Arat, siyah-beyazlı kulübün tarihi hakkında ayrıntılı bilgiler verecek.

İmza töreni İngilizce ve Portekizce simultane çevirilerle birlikte canlı olarak yayınlanacak.

Fernando Santos, imza töreninin ardından siyah-beyazlı takımın Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmayı izlemek için özel uçakla Rize'ye gidecek.

08/01/2024 18:00
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TAGS: Beşiktaş teknik direktörüne kavuşuyor
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