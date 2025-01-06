Beşiktaş teknik direktörünü yabancı adaylardan seçiyor: 3 isim gündemde

Beşiktaş, Sergen Yalçın'dan olumsuz cevap almasının ardından teknik direktör arayışını yabancı hocalara yönlendirdi. Siyah-beyazlıların gündeminde 3 aday bulunuyor ve bunlardan biri oldukça tanıdık bir isim.

Başkan Serdal Adalı'nın tercihini Sergen Yalçın'dan yana kullanmasına rağmen, deneyimli teknik adam kardeşinin sağlık sorunları nedeniyle teklife olumsuz yanıt verdi. Bu gelişme üzerine Beşiktaş, teknik direktör arayışını hızlandırarak rotasını yabancı hocalara çevirdi. Sabah gazetesinin haberine göre, Kartal'ın listesinde şu an 3 teknik adam bulunuyor.

Slaven Bilic Yeniden Gündemde

2013-2015 yılları arasında Beşiktaş'ın başında görev yapan ve taraftarın sevgilisi haline gelen Hırvat teknik adam Slaven Bilic, siyah-beyazlıların öncelikli adaylarından biri. Suudi Arabistan ekibi Al Fateh'ten ayrıldıktan sonra boşta olan Bilic, ligi ve kulübü tanımasıyla önemli bir avantaja sahip. Beşiktaş yönetimi kısa süre içerisinde Bilic ile temasa geçmeyi planlıyor.

Lucescu'nun Beşiktaş'a Gelmesi Düşük İhtimal

PAOK'ta 2021 yılından bu yana görev yapan Razvan Lucescu, Yunan ekibi ile büyük başarılar elde etti. Ancak, son aldığı ceza nedeniyle 4 ay sahalardan men edilen Lucescu'nun Beşiktaş'a gelmesi şu an için düşük ihtimaller arasında. Rumen teknik adamın, PAOK'tan ayrılmayı düşünmediği ve şampiyonluk mücadelesi verdiği için Beşiktaş'a gelmesinin zor olduğu ifade ediliyor.

Edin Terzic İçin Beşiktaş Nabız Yoklayacak

Beşiktaş'ın eski hocası Slaven Bilic'in yardımcısı olarak görev yapan Edin Terzic, Borussia Dortmund'dan ayrıldıktan sonra boşta kaldı. Terzic, şu anda Tottenham ile adı anılmakta ve İngiliz kulübünden teklif bekliyor. Beşiktaş, 42 yaşındaki Terzic için nabız yoklayacak.