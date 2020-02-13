Beşiktaş, TFF'ye ateş püskürdü

TFF'nin Göztepe-Beşiktaş maçında kural hatası olmadığına karar vermesiyle ilgili siyah-beyazlı ekip, sert bir açıklama yayınladı. Açıklamada, "TFF, IFAB ve MHK'nin ilettiği kararları açıklayacak kadar cesaretli midir?" diye soruldu.

Beşiktaş Kulübü, Süper Lig'in 19. haftasında oynadıkları Göztepe maçında kural hatası olduğuna dair yaptıkları itirazın Türkiye Futbol Federasyonunca (TFF) reddedilmesiyle ilgili sert bir açıklamaya yayımladı.

"Türk futbolu karanlık bir uçuruma doğru sürüklenmeye devam etmektedir"

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, TFF ve Merkez Hakem Kurulunun (MHK) karar alma sürecinin uzun sürdüğü belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Futboldan popülarite anlamında nemalanan TFF yöneticileri kendi çıkarlarını düşünmüş, yeniden bu kirli düzenin kurallarına biat etmiştir. Futbolu yönettiğini sananların bu kararı, ligimizin son zamanlardaki değer kaybının ve sporseverlerin stadyumlardan uzaklaşmasının en belirgin örneklerinden biridir. Türk futbolu karanlık bir uçuruma doğru sürüklenmeye devam etmektedir. Federasyon ve Merkez Hakem Kurulu, kuralları bilmeyen hakemini korumuş, futbolumuzu kirleten bu düzenin devamı için Beşiktaş camiasını karşısına almayı tercih etmiştir. Bu karar diğer hakemlere de oyunu #KuralınaGöre yönetmeseniz de olur mesajını vermiştir."

"TFF, bu kararı neye göre vermiştir? IFAB ve MHK'den iletilen kararlar açıklanacak mı?"

MHK'nin, Göztepe maçının hakemini bir hafta sonra Gençlerbirliği-Trabzonspor maçına atadığı hatırlatılan açıklamada, "Söz konusu hakem o karşılaşmada da skandal kararlarına devam etmiştir. Kurulun, sebep olduğu bu skandallara dair bir açıklaması var mıdır? Futbolumuza kağıt üzerinde yön veren iki büyük kurum, tüm çıplaklığıyla açık olan bir olay hakkında ortak kanıya varmakta zorlanmış ve konuyu IFAB'a taşıma gereksinimi duymuştur. Maçta kural hatası olmadığı sonucuna varan TFF, bu kararı neye göre vermiştir? Elli hakem ve gözlemciden oluştuğu söylenen kontrol uygulamasına kural hatası ile ilgili görüş sorulmuş mudur? TFF, IFAB'dan gelen tavsiye kararı ile MHK'nin kendilerine ilettiği kararı kamuoyuna açıklayacak kadar cesaretli midir?" diyerek sorular yöneltildi.

"Futboldaki adaletsizlikten utanç duyuyoruz"

Siyah-beyazlı kulübün açıklaması, şu şekilde sona erdi:

"Futbol tüm dünyada gelişimini hızla sürdürürken, ülkemizdeki ahbap-çavuş ilişkilerinin yarattığı futboldaki adaletsizlikten utanç duyuyoruz. Ne yazık ki ülkemizde futbolu yönettiğini sananlar hataları örtbas etmeyi hatalardan ders çıkarmaya tercih etmektedirler.

Beşiktaş Jimnastik Kulübü, bu oyunun bir parçası olmayacak ve oyunu bembeyaz çizgiler ile çizilmiş sahada, #KuralınaGöre oynatmayı beceremeyenleri korumaya devam edenlere karşı daima dik duracaktır. Beşiktaş; yönetimiyle, sporcusuyla ve taraftarıyla bir bütün halinde elde edeceği başarılarla önünün kesilemeyeceğini herkese gösterecektir."

Kaynak: AA, TRT SPOR

13/02/2020 19:04