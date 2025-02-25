Beşiktaş, TFF'ye talebini iletti: Derbi maçlar için başvuru

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25/02/2025

Beşiktaş, TFF'ye talebini iletti: Derbi maçlar için başvuru

Beşiktaş'ın Galatasaray ve Fenerbahçe ile oynayacağı maçlara yabancı hakem talep ettiği yazıldı. Siyah-beyazlıların TFF'ye başvurusunu yaptığı iddia edildi.

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi 55 yıl sonra Türkiye'de bir yabancı hakemin düdük çalmasıyla gündem olmuştu.

Maç sonrasında Trabzonspor da yaptığı açıklamalayla Galatasaray ve Fenerbahçe maçlarına Slavko Vincic'i talep ettiğini yazmıştı.

Beşiktaş'tan da yaşanan gelişmeler üzerine bir hamle geldi.

YABANCI HAKEM TALEBİ

HT Spor'un haberine göre; Siyah-beyazlılar, Fenerbahçe ve Galatasaray ile oynayacakları derbi maçlarına yabancı hakem atanmasını talep etti.

Beşiktaş'ın TFF'ye başvurusunu ilettiği yazıldı.

 

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TAGS: Beşiktaş, TFF’ye talebini iletti: Derbi maçlar için başvuru
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