Beşiktaş, Tosic'in boşluğunu Roma'dan dolduruyor

Beşiktaş'ta transfer hareketliliği forvet bölgesinde yaşanıyor. Lensiçin İngiltere'den talip çıkarken Negredo ve Love'a ise beklenen teklifler henüz gelmedi.

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta odak noktası İtalya.

beIN Sports'ta yer alan habere göre; Siyah - beyazlı yönetimde Dusko Tosic'in takımdan ayrılmasının ardından Roma forması giyen Juan Jesus'u gündemine aldı.

Roma'da Monchi'nin Türkiye ile olan iyi ilişkilerinin transferde önemli bir koz olacağını düşünen yönetim, satın alma opsiyonlu 1 yıllık kiralama teklifi planlıyor.

Öte yandan Jeremain Lens için Giuliano Terraneo'nun Sportif Direktörlüğünü yaptığı West Bromwich Albion kiralama teklifi yapmaya hazırlanıyor.

Golcü konusunda ise Alvaro Negredo ve Vagner Love için henüz tatmin edici bir teklif gelmemesi Beşiktaş'lı yönetimi düşündürüyor.

Her iki oyuncuya Brezilya ve İspanya'dan ilgi olduğu ancak istenilen seviyede tekliflerin gelmediği vurgulanıyor.

Bu arada siyah-beyazlılarda transfer çalışmaları 4 koldan sürerken Gökhan Töre'nin tatile gitmemesi ve tesislerde yeni sezon hazırlıklarına şimdiden başlaması dikkat çekti.

Geride kalan sezonun son haftalarında takımla çalışmalara başlayan ve son maçlarda forma şansı bulan Töre'nin gelecek sezon takımda kalmak için form durumunu üst seviyeye çekmeye çalıştığı bildirildi.