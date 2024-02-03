Beşiktaş Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fernando Santos yönetiminde ilk derbi heyecanı

Büyük beklentilerle takımın başına getirilen Portekizli çalıştırıcı Fernando Santos, Trabzonspor karşısında ilk derbisine çıkıyor. Trendyol Süper Lig’de 24. hafta karşılaşmasında Arda Kardeşler düdük çalacak. Santos yönetiminde çıkış yakalamak isteyen siyah beyazlılar, taraftarı önünde Trabzonspor’u mağlup etmeyi hedefliyor. Trabzonspor ise Beşiktaş galibiyeti ile çıkış yakalamayı hedefliyor. Peki Beşiktaş Trabzonspor maçı ne zaman? İşte, Beşiktaş Trabzonspor derbisinin detayları…

Süper Lig’de bu hafta Derbi heyecanı futbolseverleri bekliyor. Fenerbahçe ve Galatasaray’ın ardından zirve yarışından uzak kalan Beşiktaş ve Trabzonspor kozlarını paylaşacak. Tüpraş Stadyumu’nda oynanacak mücadele öncesinde Beşiktaş, Teknik direktör Fernando Santos yönetiminde kondisyon ve taktik ağırlıklı antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü. Bordo mavililerde ise devre arasında ayrılıklar can yaktı. Bakasetas, Abdülkadir Ömür gibi isimler ara transfer sezonunda Trabzonspor’da ayrıldı. Peki Süper Lig Beşiktaş Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte, karşılaşmaya ilişkin bilgiler…

BEŞİKTAŞ TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN?

24. haftada Beşiktaş evinde Trabzonspor’u ağırlayacak. Süper Lig’de 4. sırada bulunan Beşiktaş, sahadan galibiyetle ayrılması durumunda puan sıralamasında bordo mavililerin üzerine çıkacak.

Beşiktaş Trabzonspor maçı 4 Şubat Pazar günü saat 19:00’da başlayacak. Beşiktaş’ın Trabzonspor’u konuk edeceği karşılaşma beIN SPORTS ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

FERNANDO SANTOS’UN İLK DERBİSİ

Rıza Çalımbay’ın takımdan ayrılmasının ardından 7 Ocak’ta göreve başlayan Fernando Santos, Türkiye Kupası ve Süper Lig’de toplam 5 karşılaşmaya çıktı. Portekizli teknik direktör yönetiminde siyah beyazlılar 2 galibiyet 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Trabzonspor karşısında Santos ilk Süper Lig derbisine çıkacak.

ARDA KARDEŞLER DÜDÜK ÇALACAK!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 24. haftada görev yapacak hakemleri açıkladı. Beşiktaş Trabzonspor derbisini Arda Kardeşler yönetecek. Kardeşler’in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ile Süleyman Özay yapacak.

Maçın dördüncü hakemi ise Turgut Doman olacak.