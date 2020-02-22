Beşiktaş Trabzonspor'u ağırlayacak

Beşiktaş, Süper Lig’in 23. haftasında bugün Trabzonspor'u konuk edecek.

Vodafone Park'taki karşılaşma saat 20.00'de(TSİ) başlayacak. Mücadeleyi hakem Fırat Aydınus yönetecek.

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde Çaykur Rizespor ve Gaziantep FK'yi yenen siyah-beyazlı takım, geçen hafta Medipol Başakşehir'e deplasmanda 1-0 mağlup oldu.

Ligde 11 galibiyet, 3 beraberlik ve 8 yenilgiyle 36 puan toplayan Beşiktaş, bir maç eksiğiyle 8 puan önünde bulunan Trabzonspor’u yenerek zirve umutlarını gelecek haftalara taşımaya çalışacak.

Trabzonspor ise ligde 21 karşılaşmadan 44 puan toplayarak maç eksiği ile ikinci sırada yer alıyor. Karadeniz temsilcisi, bu zorlu mücadeleyi kazanarak Demir Grup Sivasspor'dan liderliği yeniden almak istiyor.

22/02/2020 14:44