Beşiktaş transferine 40 milyon euro ödenen golcünün peşinde

Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, gündemine Monaco'nun golcüsü Wissam Ben Yedder'i aldı. Sevilla'dan 2019'da 40 milyon euro bedelle Monaco'nun yolunu tutan Ben Yedder'in sezon sonunda sözleşmesinin bitecek olması Fransız golcüyü cazip kılıyor. Öte yandan Beşiktaş'ın listesinde 3 yıldız futbolcu daha var.

Beşiktaş'ta yeni sezon için transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Kadroyu güçlendirmek için kaliteli ayakları takıma kazandırmayı planlayan siyah-beyazlıların hedefinde Monaco forması giyen Wissam Ben Yedder var.

Sabah'ın haberine göre, sezon sonunda Aboubakar ile yolları ayırmaya hazırlanan Beşiktaş, Wissam Ben Yedder için nabız yokluyor.

Sevilla'dan 2019 yılında Monaco'ya 40 milyon euro bedelle transfer olan Wissam Ben Yedder'in Fransız ekibiyle sözleşmesi sezon sonunda sona erecek.

Bu sezon Monaco formasını 24 maçta giyen Wissam Ben Yedder, 15 gol ve 1 asistlik performans gösterdi. 33 yaşındaki futbolcu 115 dakikada 1 gol atma başarısı sağladı.

Beşiktaş, Ben Yedder'in dışında Manchester United'dan ayrılacak Anthony Martial'in de durumunu yakından takip ediyor.

Stoper pozisyonunu da güçlendirmek isteyen Beşiktaş, Knoche ve Savic'i markajına aldı.

Union Berlin forması giyen Robin Knoche için zemin yoklayan Beşiktaş, Atletico Madrid'den ayrılacak Stefan Savic ile de ilgileniyor.

Fernando Santos'un raporu doğrultusunda 10 yabancı gönderip yerlerine 4 transfer yapacak olan Beşiktaş'ta Aboubakar'ın yanı sıra Rebic'in ayrılığına da kesin gözüyle bakılıyor.