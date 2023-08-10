Beşiktaş tur kapısını araladı
10/08/2023
Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında deplasmanda Azerbaycan temsilcisi Neftçi'yi 3-1 mağlup ederek rövanş maçı öncesi büyük avantaj elde etti.
UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında temsilcimiz Beşiktaş, Azerbaycan ekibi Neftçi'ye konuk oldu.
Siyah beyazlılar, 14. dakikada Vincent Aboubakar, 23. dakikada Jackson Muleka ve 62. dakikada Salih Uçan'ın attığı gollerle sahadan 3-1 galip ayrıldı.
Neftçi'nin tek golünü 79. dakikada Keelan Lebon kaydetti.
İki takım arasındaki rövanş maçı 17 Ağustos Perşembe günü İstanbul'da oynanacak.