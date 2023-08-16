Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde play-off için sahaya çıkacak

Beşiktaş Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı Avusturyalı hakem Julian Weinberger yönetecek.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de oynanan ilk mücadeleyi Vincent Aboubakar, Jackson Muleka ve Salih Uçan'ın kaydettiği gollerle 3-1 kazanan Beşiktaş, adını play-off turuna yazdırmaya çalışacak.

Siyah-beyazlı ekip; galip gelmesi, berabere kalması ve tek farkla mağlup olması halinde play-off turuna yükselecek. Karşılaşmayı Neftçi'nin 2 farklı skorla kazanması durumunda uzatmalara gidilecek. Azerbaycan temsilcisi ise sahadan 3 ve üzeri farklı skorla galip ayrılması halinde adını play-off turuna yazdıracak.

Beşiktaş, turu geçmesi durumda play-off'ta Aris (Yunanistan)-Dinamo Kiev (Ukrayna) eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.

Tek eksik Ghezzal

Beşiktaş'ta Cezayirli futbolcu Rachid Ghezzal, Neftçi karşısında görev yapamayacak.

Siyah-beyazlılarda sakatlığını atlatan Cenk Tosun, teknik direktör Şenol Güneş'in şans vermesi halinde bu sezon ilk kez forma giyecek. Kart cezasını tamamlayan Arthur Masuaku da yarın sahada olabilecek.

Yeni transfer Ante Rebic ise ilk kez Beşiktaş Stadı'nda siyah-beyazlı taraftarların önünde maça çıkacak.

Bu sezon 5. resmi maç

Beşiktaş, Neftçi rövanşıyla bu sezon 5. resmi maçını oynayacak.

Siyah-beyazlılar, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 3, Trendyol Süper Lig'de de bir müsabakaya çıktı.

Bu maçların tümünü kazanan Beşiktaş, 8 kez fileleri havalandırırken kalesinde ise 2 gol gördü.

UEFA listesi

Beşiktaş'ın Neftçi müsabakaları için UEFA'ya bildirdiği listede yer alan futbolcular şunlar:

Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Daniel Amartey, Onur Bulut, Omar Colley, Arthur Masuaku, Umut Meraş, Francisco Montero, Valentin Rosier, Oğuzhan Akgün, Emrecan Bulut, Gedson Fernandes, Rachid Ghezzal, Amir Hadziahmetovic, Kerem Atakan Kesgin, Jean Onana, Salih Uçan, Necip Uysal, Kartal Kayra Yılmaz, Vincent Aboubakar, Semih Kılıçsoy, Jackson Muleka, Ante Rebic, Cenk Tosun.

Beşiktaş, Avrupa'da 234. maçını oynayacak

Siyah-beyazlı futbol takımı, Avrupa kupalarında çıktığı 233 müsabakada 87 galibiyet, 47 beraberlik ve 99 yenilgi yaşadı.

Söz konusu maçlarda 307 kez fileleri havalandıran Beşiktaş, kalesinde ise 348 gol gördü.

Avrupa performansı

Beşiktaş'ın Avrupa kupalarındaki performansı şöyle:

Organizasyon O G B M AG YG Şampiyon Kulüpler Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi 89 27 19 43 89 153 UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi 121 53 24 44 189 155 Kupa Galipleri Kupası 20 4 4 12 21 38 UEFA Avrupa Konferans Ligi 3 3 - - 8 2 TOPLAM 233 87 47 99 307 348

Üç kez çeyrek final oynadı

Beşiktaş, Avrupa kupalarında 3 kez çeyrek final oynadı.

Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 1986-1987 sezonunda adını çeyrek finale yazdıran siyah-beyazlı ekip, 2002-2003'te ise UEFA Kupası'nda adını son 8 takım arasına yazdırdı.

Beşiktaş, 2016-2017 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde de çeyrek finale yükseldi.

Farklı galibiyetler

Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki en farklı skorlu galibiyetini 2018-2019 sezonunda elde etti.

Siyah-beyazlı ekip, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanşında ağırladığı Faroe Adaları temsilcisi B36 Torshavn'ı 6-0 mağlup ederek Avrupa'daki en farklı skorlu galibiyetine imza attı.

Beşiktaş, 2002-2003 sezonunda ise UEFA Kupası 1. tur rövanş maçında Bosna Hersek temsilcisi Saraybosna'yı deplasmanda 5-0 yendi.

Farklı mağlubiyetler

Siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarındaki en farklı yenilgisini 2007-2008 sezonunda yaşadı.

Söz konusu sezonda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden siyah-beyazlı ekip, İngiltere temsilcisi Liverpool'a deplasmanda 8-0 mağlup oldu.

Beşiktaş, ayrıca 2000-2001 sezonunda İngiltere'nin Leeds United ve 2016-2017 sezonunda Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımlarına da Kupa 1'de 6-0'lık skorlarla yenildi.

Avrupa'da en golcü oyuncu Oktay Derelioğlu

Siyah-beyazlı takımın Avrupa kupalarındaki en golcü oyuncuları sıralamasında Oktay Derelioğlu, 14 golle zirvede yer alıyor.

Bu alanda Oktay Derelioğlu'nu 12'şer kez fileleri havalandıran Ricardo Quaresma ile Bobo takip ediyor.

Beşiktaş'ın mevcut kadrosunda bulunan Cenk Tosun, siyah-beyazlı formayla Avrupa'da 11 gole imza atarken, Vincent Aboubakar ise 8 kez fileleri havalandırdı.